Boat Sup Party, stagione chiusa al Polo Est Village

Gran finale di stagione con ‘l’epico Boat Sup Party’ di sabato nel tratto di mare antistante il Polo Est Village. Il Romagna Paddle Sup saluta l’estate dando "appuntamento agli eventi autunnali". L’associazione sportiva ringrazia Polo Est e Nautica Urban "per il loro eccezionale supporto durante la stagione estiva. Un grazie va a tutti i partecipanti che con la loro presenza e il loro entusiasmo hanno colorato questi mesi estivi di emozioni e momenti indimenticabili. Ringraziamento speciale al Circolo dei diportisti".