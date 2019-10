Riccione (Rimini), 24 ottobre 2019 - Valentina (nome di fantasia, ndr) aveva solo due anni quando ha cominciato a non aprire la bocca. «Inizialmente pensavamo fossero dei capricci - racconta il padre -, ma quando l’abbiamo portata dal pediatra per un controllo alle tonsille ci siamo resi della gravità del problema». Da quel giorno cambia tutto. Oggi, a due anni di distanza, Valentina sorride e può mangiare grazie a un intervento eseguito all’ospedale di Treviso dal dottor Luca Guarda Nardini specializzato in chirurgia maxillo facciale.

Cosa è accaduto dopo quel giorno dal pediatra?

«Ci siamo subito mossi e nel giro di pochi giorni abbiamo fatto la prima Tac all’ospedale di Cesena. Il condilo mandibolare, quella parte che consente il movimento dell’articolazione, si era fuso con l’osso temporale. Quelli sono stati per noi giorni molto difficili perché il fenomeno poteva derivare da un tumore vista la velocità con cui era avvenuto. Per fortuna in pochi giorni sono stati fatti tutti gli esami e non si trattava di tumore».

Intanto vostra figlia faticava ad alimentarsi. Come assumeva il cibo?

«Attraverso i pochissimi millimetri di apertura. Non poteva andare avanti così. A Cesena abbiamo chiesto una consulenza al dottor Bianchi, ma prima di poterlo vedere sono passati mesi. Eravamo stanchi. Alla fine ci è stato detto che non era operabile».

Ma non vi siete arresi.

«No. Ci siamo informati e abbiamo contattato il dottor Nardini. Una settimana dopo eravamo da lui. Due mesi dopo la stampa in 3D del cranio per poter operare al meglio».

E’ stata sufficiente una operazione?

«Prima è stato impiantato a Valentina un distrattore mandibolare. Alla sera dovevamo girare una vite per aprirle la bocca. Ogni giro un millimetro. Poi l’intervento».

E’ risolutivo?

«Sappiamo che in futuro sarà necessario intervenire ancora. Non siamo del tutto sereni. Ma Valentina oggi può aprire la bocca di circa 2 centimetri e sorride».

Come ha affrontato tutto questo la bimba?

«E’ ancora piccola, l’ha vissuta senza porre tante domande. A volte si lamenta, ci chiede perché la notte deve dormire con la bocca aperta, ma va a scuola, gioca, fa quanto deve fare un bambino, ha un bel caratterino».