Bocciata la proroga Comuni in difficoltà: "Rimandiamo i bandi per le concessioni"

"Bandi per le concessioni di spiaggia? Per quest’anno non se parla. Ma se il governo vara finalmente i decreti attuativi del Ddl concorrenza, siamo pronti a vararli nel 2024". Un coro quello dei comuni costieri, dopo che il Consiglio di Stato ha annullato la proroga del governo, ripristinando la scadenza al 31 dicembre 2023, con ’tempi supplementari’ al massimo per un anno, già fissati dal governo Draghi. Dopo la doccia fredda Lega e Forza Italia insistono sulla mappatura degli arenili nazionali, senza la quale non si parte con le riassegnazioni. "Nel Riminese la mappatura c’è, dobbiamo solo aggiornarla, non servono tempi lunghi, quello che attendiamo sono le regole d’ingaggio, i decreti attuativi", aggiungono gli amministratori locali. "Intanto procediamo comunque con il nuovo piano dell’arenile – attacca Roberta Frisoni, assessore al Demanio del capoluogo –. Ciò in parallelo con l’aggiornamento della mappatura. Attendiamo ancora i decreti attuativi, da concertare da parte del governo con gli enti locali. Se arriveranno entro tempi ragionevoli, nel 2024 potremo procedere con i bandi. Che riguarderanno circa 450 concessioni a Rimini". Un migliaio nell’intera provincia.

Stesso discorso per gli altri comuni costieri. Con una avvertenza: mentre Rimini per gestire i fondi del Pnrr ha creato una task-force specifica, gli altri municipi devono fare i conti con organici più ridotti. "Quest’anno dobbiamo procedere con bandi e appalti dei fondi del Pnrr – spiega Daniela Angelini, sindaca di Riccione – che pone il termine ultimo al 31 dicembre 2023. Dopodiché, l’anno prossimo, se arriveranno le linee guida, gli attesi decreti al ddl concorrenza per quel le concessioni balneari, potremo mettere a bando le 150 zone del nostro territorio". Quanto alla mappatura, è praticamente "già pronta, va solo aggiornata".

Situazione simile a Cattolica, come spiega la sindaca Franca Foronchi: "Il nostro personale attualmente sta lavorando sui bandi del Pnrr con relativi finanziamenti ottenuti dal Comune". Riguardo alle concessioni balneari, "la mappatura è di fatto pronta, e se il governo fisserà, di concerto con gli enti locali, le linee guida potremo partire con i bandi, a Cattolica un centinaio di zone, dall’anno prossimo".

"Anche noi come gli altri comuni del Riminese abbiamo l’arenile già mappato da tempo – afferma il sindaco di Bellaria Igea Marina, Fillippo Giorgetti –, sia per le zone in concessione che per le spiagge libere. Diverso il discorso a livello nazionale, dove una parte consistente dei 7.800 chilometri di coste necessita di una mappatura, che manca". Rispetto ai bandi, alias manifestazioni di interesse, "noi abbiamo ottenuto – continua Giorgetti –, circa 15 milioni dal Pnrr: quest’anno il personale deve mandare in porto questi bandi. Per quelli, ben 150, delle spiagge saremo pronti a partire nel 2024, con le linee guida che il governo fisserà. Sarà complicato, serve tempo, va fatta una gara per ogni bagnino, ogni chiosco, ogni mosconaio".

Mario Gradara