Bocciato a scuola. I genitori fanno causa. Ma la giustizia tarda

Sempre più famiglie si rivolgono ai giudici, per contestare la bocciatura dei figli. Nel Riminese sono stati – negli ultimi tre anni – una decina i ricorsi al Tar di famiglie di studenti bocciati. Ma la giustizia, in questi casi, arriva quasi sempre tardi. Troppo tardi. È accaduto anche per il ricorso presentato dai genitori di un ragazzo che si era ritrovato in pagella tre insufficienze in altrettante materie nel giugno 2023, ed era stato poi bocciato a settembre. La famiglia ha fatto ricorso urgente al Tar chiedendo di sospendere il provvedimento contro il figlio, ma i giudici l’hanno rigettata e hanno fissato l’udienza per discutere nel merito la vicenda soltanto un anno e mezzo dopo. Il processo non è mai iniziato, perché i genitori – visti i tempi lunghi della giustizia – hanno rinunciato. Così pochi giorni fa il Tar ha messo fine al procedimento per la sopravvenuta carenza di interesse. "Una vicenda molto dolorosa", spiega Giacomo Matteoni, l’avvocato che ha assistito i famigliari del ragazzo. All’epoca, il giovane frequentava la seconda all’istituto tecnico Leonardo da Vinci - Belluzzi. Il ragazzo, affetto da Dsa (disturbi specifici dell’apprendimento) era seguito da un insegnante di sostegno e per lui la scuola aveva preparato un piano didattico personalizzato. A fine anno scolastico la doccia fredda, con tre insufficienze in storia, chimica e fisica. E dopo gli esami a settembre, gli insegnanti hanno deciso di bocciarlo.

Per il ragazzo e per la sua famiglia è stato un trauma. I genitori hanno deciso di fare ricorso al Tar contro la scuola, ma i giudici hanno rigettato la richiesta di sospensiva. "A quel punto la famiglia ha ritenuto di trasferire il figlio presso un altro istituto, visto quanto era successo". E il Tar ha fissato solo un anno e mezzo dopo l’udienza per entrare nel merito del contenzioso. "I genitori hanno rinunciato ad andare avanti – conclude l’avvocato – Resta il loro grande rammarico per come sono andate le cose". Erano convinti che il figlio avesse subito un torto, ma i tempi lunghi della giustizia non hanno consentito loro di dimostarlo.

Manuel Spadazzi