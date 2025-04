Bocciato senza appello: "Nuovo Mercato coperto: no al progetto di Renco"

Niente da fare. Nemmeno l’ultimo progetto presentato da Renco e Conad per il nuovo Mercato coperto ha convinto il Comune e gli altri enti competenti. La decisione ufficiale è stata comunicata da Palazzo Garampi ieri, nel tardo pomeriggio, dopo che la conferenza dei servizi – composta da tutti gli enti competenti chiamati a dare un parere – ha concluso la valutazione del progetto. Valutazione che "è terminata con il diniego". Il progetto, a cui la società immobiliare Renco e Conad lavoravano dal 2023 dopo aver vinto il bando indetto dal Comune, con un investimento previsto di 27 milioni, è stato bocciato. "Dal dettagliato esame di tutta la corposa documentazione, pervenuta da parte degli enti tecnici e delle amministrazioni coinvolte e competenti su ogni aspetto del progetto, vi sono alcuni pareri non superabili. Alla luce di questi pareri la conferenza dei servizi decisoria si è conclusa in maniera negativa", spiega il Comune in una nota, senza scendere nei dettagli. I problemi irrisolti dietro al definitivo ’no’ al progetto, che prevedeva una struttura su 4 piani con anche ristoranti e bar, sarebbero – in parte – quelli che avevano portato a chiedere a chiedere, a Renco e a Conad, di presentare modifiche e integrazioni. Tra le questioni sul tavolo, gli spazi dedicati agli oltre 100 operatori del Mercato coperto, che avrebbero sollevato diversi dubbi. Anche la nuova versione del progetto – depositata il 21 febbraio – non ha avuto l’ok.

"È doveroso prima di tutto ringraziare Renco per il percorso e l’impegno messo durante tutte le fasi della procedura, pur se alla fine con esito avverso – spiega l’amministrazione – Il Comune proseguirà ora con la gestione diretta del Mercato coperto iniziata dall’1 gennaio, quando è scaduto e non stato più rinnovabile (per vincoli normativi) il contratto di gestione con il consorzio degli operatori. Metteremo mano ai primi interventi necessari al proseguimento dell’attività. L’obiettivo primario è garantire la continuità lavorativa della struttura, a tutela dell’interesse pubblico generale e degli operatori". Parallelamente il Comune "effettuerà le opportune valutazioni rispetto alle prospettive di uno spazio così centrale della città, sia per il valore architettonico e identitario di un luogo che necessita di essere riqualificato, sia per il potenziale di volano economico e di lavoro che il mercato coperto rappresenta".