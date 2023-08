Bodybuilder perseguitata dall’ex compagno

"Non sei capace di fare niente, non vali niente". Continue, svilenti e offensive frasi che per undici anni una bodybuilder professionista, residente nella Valconca, si sarebbe sentita rivolgere da parte del proprio ex, un 53enne pesarese difeso dall’avvocato Fabrizio Signorini, nel corso degli undici anni di relazione burrascosa, interrotta nell’aprile del 2022. Una relazione durante la quale l’indagato non avrebbe lesinato a denigrare la cmpagna sminuendo costantemente la sua figura di donna e minando con le proprie ingiurie anche la sua sicurezza di atleta e body builder professionista, creando nella vittima malessere anche a lavoro. Ancora, l’indagato – nei confronti del quale pendono le accuse di lesioni e atti persecutori nell’ambito dell’inchiesta a suo carico tenuta dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi – sarebbe arrivato ad aggredire anche fisicamente la donna, afferrandola per la gola e in un’occasione pinatandole anche una forchetta nella mano.

Nel mirino del compagno terribile sarebbe finito, secondo il quadro accusatorio ricostruito dai carabinieri della Tenenza di Cattolica, anche l’allenamento della donna, la sua preparazione fisica prima delle gare, durante la quale il compagno la continuava a offendere con frasi del tipo "sei una transessuale". Una situazione insostenibile, che nel 2022 appunto portò la donna, esasperata, a troncare la relazione, generando però così un secondo stralcio di persecuzioni.

Non accettando la fine del rapporto, infatti, il 53enne indagati avrebbe iniziato a perseguitare la ex con messaggi minatori, chiamate continue e oscillanti tra le dichiarazioni d’amore e le minacce come: "Dò fuoco alla macchina del tuo ragazzo" o "sei una corriera su cui montano tutti" e "tanto ti distruggo". Dinamiche da stalker perpetrate dall’ex compagno che hanno portato la vittima a vivere in uno stato di costante timore per la propria incolumità, costretta – secondo la sua denuncia – ad assumere medicinali per combattere l’ansia e a vivere in preda a crisi di panico e ansia. Avanti così sino a quando lo scorso ottobre la vittima non si è rivolta ai carabinieri, dando impulso con la querela all’inchiesta coordinata dal pm Bertuzzi, che nei giorni scorsi ha chiesto e ottenuto dal gip la fissazione dell’udienza preliminare per il 53enne, il quale ora rischia il processo per i reati di lesioni e atti persecutori.