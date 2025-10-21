Boldrini profeta in patria a Sant’Agata. Trionfo alla Fiera: suo il miglior tartufo

Ci sono volute ben 41 edizioni per sfatare il vecchio adagio nemo propheta in patria, ma alla fine è successo: un santagatese ha vinto il premio più ambito della Fiera Nazionale del tartufo bianco pregiato di Sant’Agata Feltria. E non un santagatese qualunque: Lorenzo Boldrini, 50 anni, titolare di Sant’Agata Feltria Tartufi, commerciante e cavatore, ha conquistato la giuria con una straordinaria ‘pallina’ da 788 grammi. Un risultato storico, che ha fatto esplodere l’entusiasmo del pubblico accorso nella gremita piazza Garibaldi, dove si è svolta la premiazione con la presenza dell’onorevole riccionese Beatriz Colombo, e della ‘principessa della Rocca’ in costume d’epoca a rievocare il fascino senza tempo del borgo. "Questo premio è una grandissima soddisfazione personale e una bella vetrina per tutto il territorio" ha dichiarato emozionato Boldrini.

Il trionfo di casa Boldrini ha dato ulteriore prestigio alla Fiera che domenica ha mostrato il suo volto migliore: pubblico da record, meteo ideale, atmosfera vivace. Una festa del gusto che sta richiamando – novità – tantissimi giovani, attratti non solo dal profumo inconfondibile del Tuber magnatum pico. Sul podio del Premio miglior tartufo sono saliti anche nomi di rilievo del panorama nazionale. Secondo posto per Penna Tartufi di Città di Castello, con un raffinato esemplare da 450 grammi, premiato dal sindaco Goffredo Polidori. Terzo gradino per Marini Tartufi di Acqualagna, con una ‘pallina’ da 670 grammi, premiato dal presidente Pro loco Stefano Lidoni. La giuria ha valutato con rigore ogni aspetto: peso, conformazione, integrità, profumo. Boldrini ha superato tutte le aspettative.