Bolidi ‘fantasma’ confiscati dai vigili

Bolidi da sogno tanto costosi quanto ampia potrebbe essere la truffa che nascondono. I vigili urbani di Riccione stanno indagando dopo avere fermato e sequestrato solo nell’ultimo mese, tre veicoli con targa straniera contraffatta. Sono veicolo non immatricolati. Suv di grossa cilindrata e auto sportive ‘fantasma’ non solo per i vigili, ma anche per i targa system, il sistema di videocontrollo che consente alla municipale di monitorare le auto che circolano sul territorio comunale. Non hanno assicurazione, non consentono ad alcun comando della municipale di poter elevare sanzioni. E se qualche agente provasse a spedire in Germania le multe, queste cadrebbero nel vuoto. Inoltre, cosa tutta da indagare, essendo auto fantasma potrebbero essere usate per attività illecite.

L’ultimo bolide sequestrato i vigili se lo sono visto davanti nella giornata di sabato. Gli agenti stavano svolgendo i servizi di controllo per il ponte dell’Immacolata quando in pieno centro città verso le 23,30 un vigile alta la paletta per fermare un suv Porsche Macan con targa tedesca. Quando il finestrino scende compare alla guida una donna cittadina russa residente in Italia di 52 anni. In apparenza i documenti appaiono in regola, ma i vigili sono incuriositi dalla targa e decidono di svolgere alcuni approfondimenti. Passano i minuti, ed infine scoprono che la targa è un falso, di ottima fattura, ma pur sempre un falso.

La targa come anche il veicolo vengono sequestrati. Il Macan è già diventato di proprietà del Demanio dopo la confisca.

La conducente è stata denunciata in stato di libertà per uso di atto falso.

Prima del suv Porsche era toccato a una Ford Mustang seguire la stessa strada, diritta verso la confisca. Per la municipale guidata dal comandante Isotta Macini, non si tratterebbe di coincidenze. Le indagini sono appena all’inizio. Da quanto si è scoperto, le auto vengono acquistate in Germania, poi radiate prima di finire in Italia con targa tedesca contraffatta. Di fatto sono auto non registrate. Inutile provare a risalire alla proprietà attraverso la targa o i documenti per presentare un verbale. Ma la cosa che più preoccupa il comando di polizia locale è "il fatto ben più grave di impedire l’identificazione del veicolo in caso di commissione di reati con lo stesso". Le indagini sui bolidi fantasma stanno proseguendo per capire cosa di nasconde dietro le auto potenti e le targhe false. "Il caso del suv Porsche non è isolato. Si tratta di un fenomeno sul quale la polizia locale sta prestando particolare attenzione - spiegano dal comando -. Nell’ultimo mese è già il terzo veicolo sequestrato per i medesimi motivi".

Andrea Oliva