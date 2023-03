Bolidi tra i capannoni Arriva la Motor fest

Una due giorni ‘di traverso’ con il Riccione Motor fest. In realtà drift è molto più che mettere l’auto di traverso su una pista. È la passione per i motori che nasce sulla strada. Poi c’è chi sale in auto per lasciare nella notte le righe nere sull’asfalto delle zone artigianali ormai deserte. A Riccione ne sanno qualcosa tanto da vietare e mettere telecamere nell’area artigianale di viale Piemonte per impedire le sfide clandestine. Ma questa volta è tutto perfettamente legale tanto che è il Comune a sostenere con forza l’evento, come sottoscrive il presidente del consiglio Simone Gobbi. Un grande spettacolo per tutti, con grandi ospiti. Il Riccione Motor fest si svolgerà domani e domenica nella zona artigianale di Raibano dove si sono dati appuntamento motociclisti, automobilisti ed anche camionisti. Per limitare i disagi ai residenti verranno rilasciati dei passi.

Saranno due giorni di sgommate quelli organizzati da Cosmo Drift team Asd che si è posta anche un obiettivo nobile: raccogliere quanti più fondi da destinare al sostegno del Cav, Centro di aiuto alla vita rivolto a mamme e genitori in difficoltà. Oltre al Cav i fondi andranno al Centro pediatrico di Rimini.

Tra gi ospiti Graziano Rossi, papà di Valentino. "Probabilmente passerà a trovarci – annunciano gli organizzatori –. Purtroppo questa volta non potrà essere al volante. Saranno con noi Elia Bartolini, pilota di Moto3, e Riccardo Errani, grande campione di rally, oltre a tantissimi grandi nomi del drift". Gli equipaggi presenti saranno cinquanta ma le richieste sarebbero state molte di più. "Da tutta Italia volevano venire a Riccione ma abbiamo dovuto limitare il numero degli equipaggi per una gestione ottimale dell’evento". Il tracciato interesserà i viali Pennabilli, Carpegna, San Leo dove ci sarà il paddock. E ancora una parte di viale Gradara, piazza Cantoniera e piazzale Pietrarubbia. Si parte domani nel primo pomeriggio, mentre alla domenica le sfide andranno avanti tutto il giorno fino alla sera. Ci saranno esibizioni di moto, auto ed anche camion.

a. ol.