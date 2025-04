Bollette gas alle stelle: "Sono raddoppiate"

"A fronte dei forti rincari della materia prima legati anche agli scenari geopolitici, sono arrivate bollette molto pesanti. Con consumi più o meno in linea con quelli degli scorsi anni, i rincari sono arrivati a pesare il doppio". Questo è quanto stanno denunciando i cittadini all’Unione consumatori sammarinesi. "Cittadini che non si rassegnano a dover pagare cifre mai viste prima – spiega l’Ucs – Riteniamo che si debba correre ai ripari con interventi forti e strutturati e che eventuali azioni non possano essere lasciate in capo solo al singolo cittadino che per esempio può decidere, purtroppo in assenza di informazioni utili ad orientarsi, se optare per la tariffa fissa o la variabile". Non si fa attendere l’intervento del segretario di Stato con delega all’Azienda autonoma di Stato per i Servizi Alessandro Bevitori. "Siamo consapevoli dell’onere che gli attuali costi energetici rappresentano per i nostri cittadini e per il tessuto produttivo – le parole del segretario di Stato – Confermo l’impegno massimo del governo e mio personale nel definire percorsi strategici che assicurino a San Marino forniture energetiche più stabili e sostenibili nel tempo".

La segreteria di Stato sta lavorando su un doppio binario. "Garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per la Repubblica e, al contempo, perseguire ogni strada percorribile per assicurare tariffe più sostenibili e prevedibili per l’utenza, proteggendo la nostra comunità dalle turbolenze esterne. Il quadro geopolitico attuale, e le dinamiche dei mercati energetici globali, continuano a esercitare una pressione senza precedenti sui prezzi delle materie prime. Siamo consapevoli che le misure tampone adottate finora, pur rappresentando un segnale concreto dell’attenzione del governo, come lo sconto applicato nel primo trimestre dell’anno, necessitano di essere integrate da una visione strategica di più ampio respiro. Non stiamo lesinando sforzi per costruire un futuro energetico più sicuro. La complessità della sfida richiede approcci innovativi. Vediamo la transizione ecologica non solo come una necessità impellente, ma come una straordinaria opportunità per ridisegnare il nostro futuro energetico".