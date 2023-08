Bollette sospese agli alluvionati, c’è la proroga

Bollette sospese fino al 31 ottobre nei territori colpiti dall’alluvione. In provincia di Rimini i decreti in materia di imposte hanno effetti su Casteldelci, Montescudo, Novafeltria, Sant’Agata Feltria e San Leo, realtà già individuate nel decreto-legge 6123. La sospensione dei pagamenti delle bollette stava per scadere ed è stata prorogata al 31 ottobre. Hera si dice disponibile a recepire le richieste dei cittadini colpiti dagli effetti del maltempo, che vorranno beneficiare della proroga dei pagamenti. Per chi ha contratti relativi all’energia elettrica, gas, acqua e gestione dei rifiuti urbani con la multiutility sarà possibile proseguire con la sospensione de pagamenti. Per farlo dovranno presentare una richiesta entro il 31 agosto attraverso una pagina dedicata sul sito di Gruppo, dove troveranno le necessarie informazioni. "Lo scorso 25 luglio - spiegano da Hera - è stato approvato in Parlamento un ordine del giorno che impegna il governo a inserire nel primo provvedimento utile una disposizione che conferisca ad Arera un chiaro mandato legislativo ad introdurre misure agevolative in favore di utenze alluvionate che abbiano subito danni a seguito degli eventi meteorologici avversi di maggio scorso". Dopo la delibera di Arera che proroga il periodo di sospensione dei pagamenti, "il Gruppo Hera e le singole società interessate dal provvedimento si sono attivate tempestivamente per predisporre un apposito modulo unico di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l’attestazione della compromessa integrità funzionale dell’immobile". Il modulo è disponibile non solo sul sito della multiutility ma anche su quelli delle società del Gruppo. "Gli utenti interessati dovranno mandare la richiesta entro il 31 agosto 2023, corredata degli elementi definiti nella deliberazione Arera".

Il modulo è scaricabile al link www.gruppohera.italluvione-er, e va poi inviato all’indirizzo email: [email protected]. In nessun caso, spiegano dalla multiutility, potranno essere accolte domande pervenute oltre il 31 ottobre.