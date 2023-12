Bollini rosa per l’ospedale. Ceccarini

Altro prestigioso riconoscimento per i professionisti del Ceccarini. Per la prima volta la Fondazione Onda per il biennio 2024-2025 ha assegnato due Bollini rosa all’ospedale di Riccione - Cattolica per i servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile, ma anche quelle che in modo trasversale interessano tutti, uomini e donne, in un’ottica di genere. In sintesi è stata riconosciuta l’importanza dei servizi e dei percorsi a misura di donna, in tutte le aree specialistiche, che si distinguono per qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Roma presso il ministero della Salute. A ritirare l’ambito riconoscimento è stata la dottoressa Monica Mambelli (nella foto). In merito la direttrice Bianca Caruso commenta: "Con i Bollini rosa otteniamo un riconoscimento nell’ottica della personalizzazione e umanizzazione della cura, obiettivi oggi più che mai necessari".

ni. co.