Bomba a Santa Giustina. Trenta case evacuate per la rimozione dell’ordigno bellico

Santa Giustina in trincea. L’ordigno bellico rinvenuto nei giorni scorsi sarà rimosso poi fatto esplodere dagli artificieri domenica. La viabilità subirà delle modifiche e 140 residenti saranno evacuati dalle loro abitazioni per tutto il tempo ncessario alle operazio ni. Dalla prefettura di Rimini è arrivata la firma per il via libera alle attività di disinnesco e sgombero della bomba di fabbricazione inglese risalente alla Seconda guerra mondiale, lanciata da un aereo sul territorio riminese.

Dal punto di ritrovamento dell’ordigno la zona verrà sgomberata per un raggio di 352 metri e i residenti dovranno lasciare una trentina di abitazioni tra via Alfonsine e la Statale. I cittadini delle zone interessate sono stati informati attraverso la distribuzione porta a porta di un questionario conoscitivo con cui è stato possibile anche raccogliere le particolari esigenze dei residenti in difficoltà negli spostamenti.

Per loro è stato messo a disposizione un servizio navetta gratuito e un centro di accoglienza e assistenza nei locali dell’ex centro giovani di via Montiano. Il tempo per le operazioni di bonifica è stimato tra le cinque e otto ore e l’operazione è affidata agli artificieri in collaborazione con prefettura, forze dell’ordine e protezione civile. Le attività di evacuazione avranno inizio alle 6.30 e per le 8.30 partirà la rimozione delle spolette della bomba.

Durante le operazioni è vietata qualsiasi presenza nelle vie Premilcuore, Budriolo e Fusignano. Saranno inoltre previste alcune modifiche della circolazione del traffico: per raggiungere via Fiumicino potrà essere utilizzata via Caprinello anziché via Budriolo. La via Emilia e l’Autostrada resteranno invece normalmente aperte al traffico per tutta la durata delle operazioni. Sarà chiuso anche il cimitero di Santa Giustina, mentre resterà utilizzabile il parcheggio antistante. Rimozione forzata su tutta piazza Che Guevara dalla mezzanotte di domenica per l’istituzione del centro di accoglienza e coordinamento nei locali del centro anziani. Per questa attività di sgombero ed evacuazione la protezione civile ha attivato il sistema di allerta telefonico per tutti i residenti iscritti ad Alert system. Questi ultimi verranno raggiunti da messaggi telefonici vocali che li informeranno sulle modalità di evacuazione.

Federico Tommasini