Bomba carta al Rally Legend. In carcere 18enne pesarese: "Individuato grazie ai droni"

Non è stata soltanto "una bravata". Rischia grosso il ragazzo arrestato sabato a San Marino dalla gendarmeria, per aver lanciato petardi e una bombe carta durante il Rally Legend. Dall’altra sera il giovane, un 18enne di Pesaro, è in carcere. I gendarmi lo hanno fermato poco dopo il suo folle gesto, che ha causato tra il pubblico 8 feriti, tutti lievi per fortuna, ma 4 di loro sono andati in ospedale. Uno ha riportato lo sfondamento del timpano. Ci sono foto e video che testimoniano l’azione del 18enne, individuato dai militari anche grazie ai droni. Il giovane al momento è accusato di atti vandalici e lesioni personali, però la sua posizione potrebbe aggravarsi se il commissario della legge (il pm sammarinese dovesse contestargli anche il reato di "tentata strage". Le indagini sono ancora in corso, ma quello non è stato l’unico episodio. Sabato lungo il percorso di gara ci sono stati incendi, subito domati, risse e altri comportamenti pericolosi. "Quest’anno – spiega il segretario di Stato allo sport Rossano Fabbri – abbiamo potenziato le misure di sicurezza al Rally Legend, con più uomini e l’uso di molti droni per il controllo capillare del territorio. L’impiego di droni si è rivelato determinante, come nel caso del ragazzo, subito arrestato. Ma siamo intervenuti sabato anche per incendi, risse e per persone che si trovavano in posizioni non sicure lungo il percorso o erano salite addirittura sui tetti".

Fabbri plaude alle forze dell’ordine, "che ringraziamo per il lavoro instancabile e l’efficacia dimostrata. Purtroppo anche quest’anno al Rally Legend, che attira oltre 100mila persone, si sono verificati problemi e incidenti causati da pochi. Questo non lo tolleriamo. San Marino non è terra di nessuno, non è un territorio di conquista per chi intende portare disordine, inciviltà e violenza". Per questo "già oggi avvieremo un confronto con le segreterie di Stato competenti, le forse dell’ordine, le associazioni di categoria, per fare un bilancio e stabilire misure ancora più rigorose e vincolanti" all’edizione 2026. Ma il pensiero va anche "ai feriti, ai quali auguriamo una pronta guarigione". Non fa sconti l’associazione Apas: "Durante il Rally Legend hanno sparato fuochi d’artificio e petardi, hanno acceso falò. E al parco di Montecchio è divampato un incendio. Come si può permettere tutto questo?". Polemiche anche da Repubblica futura, partito di minoranza. Ma anche il Psd – che è in maggioranza – chiede di "ripensare l’evento. Servono più equilibrio e rispetto".

