Bomba carta tra la folla al Rally Legend di San Marino, arrestato 18enne del Pesarese

San Marino, 5 ottobre 2025 - Getta una bomba carta tra la folla assiepata per Rally Legend a San Marino, arrestato un 18enne della provincia di Pesaro-Urbino. Il fatto è accaduto ieri sera: otto persone sono rimaste ferite in modo lieve, solo un anziano è dovuto essere trasportato in ospedale. I boati hanno scatenato il panico tra la folla lungo il tracciato della Tappa 2 della 23esima edizione della competizione. Una volta messi in sicurezza i feriti, il presidio di sicurezza si è subito mobilitato anche per individuare il responsabile del lancio di esplosivi. Il 18enne, arrestato dalla gendameria, è detenuto a San Marino e al momento è accusato di atti vandalici e lesioni personali, ma la sua posizione potrebbe aggravarsi nel momento in cui il commissario della legge, il pm sammarinese, gli contestasse accuse come "disastro" o "tentata strage" previste dal codice penale del Titano.

Contro di lui ci sarebbero prove schiaccianti come video e foto. Il giovane è stato subito individuato ed arrestato grazie alla sorveglianza e al controllo con i droni messi a disposizione su indicazione della segreteria dello Sport del ministro Rossano Fabbri che ha espresso "un profondo ringraziamento e la piena solidarietà a tutte le forze dell'ordine sammarinesi per il lavoro instancabile e l'efficacia dimostrata". Stando alle indagini, l'azione del 18enne si può ascrivere ad un atto vandalico assente di presupporti ideologici o politici, ma bensì ad azioni di tifoseria estrema. In questi mesi di preparazione, ha spiegato Fabbri "abbiamo incrementato le misure di sicurezza e la dotazione tecnologica potenziata appunto con i droni, per un controllo del territorio più capillare e tempestivo, la gestione dell'ordine pubblico in un evento di queste proporzioni si conferma di anno in anno più complessa per la Repubblica".

"Il Rally Legend è un innegabile patrimonio per San Marino - ha concluso il ministro - un evento sportivo di caratura internazionale che porta lustro e un valore aggiunto al nostro Paese, come dimostrato dalla presenza di oltre centomila persone, tuttavia, questo valore non è e non sarà mai un assegno in bianco che giustifichi la compromissione dell'immagine e della sicurezza della Repubblica".