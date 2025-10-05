La lunga caccia del re dei tartufai

Davide Eusebi
La lunga caccia del re dei tartufai
Rimini
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mareggiate in RomagnaOmicidio ModenaTraffico paralizzatoViserba via da RiminiAlain DelonMarche top chef
Acquista il giornale
CronacaBomba carta tra la folla al Rally Legend di San Marino, arrestato 18enne del Pesarese
5 ott 2025
REDAZIONE RIMINI
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Bomba carta tra la folla al Rally Legend di San Marino, arrestato 18enne del Pesarese

Bomba carta tra la folla al Rally Legend di San Marino, arrestato 18enne del Pesarese

I boati hanno scatenato il panico tra il pubblico, 8 i feriti. Il ragazzo è stato individuato grazie ai droni, al momento è accusato di atti vandalici e lesioni personali

Il 18enne, arrestato dalla gendameria, è detenuto a San Marino e al momento è accusato di atti vandalici e lesioni personali (foto archivio)

Il 18enne, arrestato dalla gendameria, è detenuto a San Marino e al momento è accusato di atti vandalici e lesioni personali (foto archivio)

Per approfondire:

San Marino, 5 ottobre 2025 - Getta una bomba carta tra la folla assiepata per Rally Legend a San Marino, arrestato un 18enne della provincia di Pesaro-Urbino. Il fatto è accaduto ieri sera: otto persone sono rimaste ferite in modo lieve, solo un anziano è dovuto essere trasportato in ospedale. I boati hanno scatenato il panico tra la folla lungo il tracciato della Tappa 2 della 23esima edizione della competizione. Una volta messi in sicurezza i feriti, il presidio di sicurezza si è subito mobilitato anche per individuare il responsabile del lancio di esplosivi. Il 18enne, arrestato dalla gendameria, è detenuto a San Marino e al momento è accusato di atti vandalici e lesioni personali, ma la sua posizione potrebbe aggravarsi nel momento in cui il commissario della legge, il pm sammarinese, gli contestasse accuse come "disastro" o "tentata strage" previste dal codice penale del Titano.

Contro di lui ci sarebbero prove schiaccianti come video e foto. Il giovane è stato subito individuato ed arrestato grazie alla sorveglianza e al controllo con i droni messi a disposizione su indicazione della segreteria dello Sport del ministro Rossano Fabbri che ha espresso "un profondo ringraziamento e la piena solidarietà a tutte le forze dell'ordine sammarinesi per il lavoro instancabile e l'efficacia dimostrata". Stando alle indagini, l'azione del 18enne si può ascrivere ad un atto vandalico assente di presupporti ideologici o politici, ma bensì ad azioni di tifoseria estrema. In questi mesi di preparazione, ha spiegato Fabbri "abbiamo incrementato le misure di sicurezza e la dotazione tecnologica potenziata appunto con i droni, per un controllo del territorio più capillare e tempestivo, la gestione dell'ordine pubblico in un evento di queste proporzioni si conferma di anno in anno più complessa per la Repubblica".

"Il Rally Legend è un innegabile patrimonio per San Marino - ha concluso il ministro - un evento sportivo di caratura internazionale che porta lustro e un valore aggiunto al nostro Paese, come dimostrato dalla presenza di oltre centomila persone, tuttavia, questo valore non è e non sarà mai un assegno in bianco che giustifichi la compromissione dell'immagine e della sicurezza della Repubblica".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata