Bomba day a Santa Giustina. Via da casa 140 residenti per far brillare l’ordigno

Scatta il bomba day a Santa Giustina. Dalle 6.30 di oggi circa 140 persone, residenti in un trentina di case tra le vie Alfonsine, Fusignano, Premilcuore e SS9 Emilia, dovranno lasciare l’abitazione per consentire le operazioni di disinnesco e successivo brillamento di una bomba d’aereo da 104 chili, residuato della Seconda guerra mondiale. L’intervento, coordinato dalla prefettura e dal comando delle forze operative del Nord dell’esercito, vedrà impegnati gli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore. L’ordino sarà prima disinnescato e poi trasportato nella cava di Poggio Torriana dove verrà fatto brillare. Il tempo per le operazioni di bonifica è stato stimato da un minimo di cinque ad un massimo di otto ore. Le attività di sgombero ed evacuazione dei residenti da parte dei volontari di Protezione Civile avranno inizio attorno alle 6.30: una volta terminate, presumibilmente alle 8.30, verrà avviata la fase di rimozione delle spolette. Durante il periodo di sgombero sino alla conclusione delle operazioni è vietata qualsiasi presenza all’interno della area delimitata. Il piano della prefettura prevede anche una serie di limitazioni per quanto riguarda il traffico. Le vie interessate dal divieto assoluto di circolazione sono le vie Premilcuore, Budriolo, Fusignano (dall’intersezione con Via Galeata). Il traffico nelle strade che rientrano nella zona rosa sarà sospeso dalle 7 fino al termine delle operazioni. La Polizia locale, con il supporto dei volontari della protezione civile comunale, presidierà i varchi. Il Comune attiverà un Centro di accoglienza e assistenza ed il Centro di Coordinamento Avanzato, rispettivamente nei locali dell’ex centro giovani e dell’attuale centro anziani di Santa Giustina, in via Montiano 14. Il centro di accoglienza ed assistenza alla popolazione residente è a disposizione di chi non ha possibilità di trovare sistemazione da parenti, amici o comunque non ha sistemazioni alternative. Sono circa 80 i volontari che fanno parte delle associazioni convenzionate con il comune di Rimini e del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile che prendono parte alle attività di evacuazione.