Bomba day a Serravalle, pronto il piano di evacuazione

Si avvicina il Bomba Day sul Titano. Organizzazione non semplice quella messa in atto a San Marino per rendere innocuo l’ordigno bellico, una bomba d’aereo inglese di 250 libbre della Seconda Guerra Mondiale, ritrovata a Serravalle durante i lavori in Strada Rancaglia, al centro sportivo Serravalle B. La zona è stata già messa in sicurezza, ma quell’ordigno dovrà essere reso innocuo per sempre. E la data scelta è il prossimo 11 febbraio. Un migliaio i residenti coinvolti. Nel raggio di 352 metri dal punto in cui è stata ritrovata la bomba, dovranno essere evacuati tutti gli edifici e le strade. Un’operazione, quella che sarà coordinata dalla Gendarmeria e che verrà definita nei minimi particolari nelle prossime settimane, decisamente articolata e che si svolgerà all’alba di quella domenica di febbraio. Dalle 5 alle 7.

"L’Istituto per la sicurezza sociale – spiega il capo della Protezione civile sammarinese, Pietro Falcioni a Rtv San Marino – si occuperà delle persone fragili che dovranno essere trasportate. Abbiamo avuto l’ok del Comitato olimpico per utilizzare alcuni locali del Multieventi per ospitarle. Ci stiamo organizzando con la Camst per cercare di fornire dei pasti per chi non potesse essere autonomo durante le fasi di disinnesco. Quindi, anche tutte le operazioni di Aass e Aaslp che avranno il compito di vigilare su condutture del gas e segnaletica per le strade". Insomma, la macchina organizzativa è complessa e condivisa. "C’è la sinergia di tanti uffici della pubblica amministrazione che si sono messi a disposizione del Reggimento Ferrovieri che si occuperà del disinnesco dell’ordigno".

Disinnesco che avverrà alle 8 di quella domenica 11 febbraio, una volta che si avrà la completa certezza che in quel raggio non ci sia completamente nessuno. "La pianificazione di una precisa opera di contenimento di possibili fenomeni che possano verificarsi in caso di esplosione – spiega Falcioni – consente di restringere il raggio di influenza delle persone da evacuare". Poi la bomba verrà trasferita nella zona dei calanchi, sotto San Giovanni. E lì potrà brillare nella massima sicurezza. L’operazione in queste settimane verrà studiata nei minimi dettagli e la cittadinanza verrà prontamente informata considerando che le operazioni di disinnesco sul posto potrebbero durare per l’intera giornata.