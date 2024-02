Bomba day. Ecco tutti i numeri utili

Il ’bomba day’ è dietro l’angolo e l’Istituto per la sicurezza sociale ricorda ai cittadini che domenica dovranno lasciare le proprie abitazioni i numeri da contattare in caso di necessità. A servizio delle persone temporaneamente evacuate, in particolare per le persone non autosufficienti e che non hanno la possibilità di recarsi da parenti e amici, sarà allestito un centro di accoglienza nei locali del Multieventi Sport Domus, messi a disposizione dal Cons. Verrà garantita la possibilità di pranzare alla mensa di Serravalle. Per ragioni organizzative, è opportuno comunicare l’esigenza di usufruire del centro di accoglienza, se non ancora effettuato, il prima possibile. Di seguito i contatti per tutte le comunicazioni: protezione.civile@pa.sm, oppure al numero di telefono 0549-887081, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.