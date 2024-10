Bonaccini in pista per Alice Parma

Per Alice Parma è arrivato l’endorsement di Stefano Bonaccini. L’eurodeputato, ex presidente dell’Emilia Romagna, è stato l’ospite più atteso all’evento organizzata dalla Parma domenica al Rockisland. Un pranzo insieme a sostenitori e fedelissimi per l’ex sindaca di Santarcangelo, in corsa per le regionali con il Pd, con un convitato speciale come Bonaccini. E non solo: erano presenti (tra gli altri) il deputato Andrea Gnassi, il sindaco di Santarcangelo e segretario provinciale del Pd Filippo Sacchetti, diversi sindaci e assessori di altri comuni. Insomma: a tavola si è visto chi sta tirando la ’volata’ alla Parma. D’altra parte, la rivalità non è solo con gli avversari del centrodestra ma anche tra gli stessi candidati del Pd: ciascuno, da Emma Petitti alla Parma, da Simone Gobbi a William Raffaeli, sta facendo campagna elettorale per conto proprio.

Bonaccini, dopo l’evento di domenica al Rockisland, ha pubblicato sui social le foto con la Parma scrivendo: "Se l’Italia assomigliasse un po’ di più all’Emilia Romagna sarebbe un Paese migliore". Uno vero e proprio spot a favore della Parma, che incassa il sostegno dell’ex presidente. E dice:"Siamo tutti insieme a sostenere Michele de Pascale (il candidato presidente per il centrosinistra). Siamo tutti qui, con la nostra faccia fra la gente, come è abituato a fare chi amministra un territorio con grande responsabilità. L’abbiamo fatto ieri e continueremo a farlo. Ci battiamo per i diritti: il diritto alla sanità pubblica universale, ad avere un lavoro e una casa, ad amare chi si vuole".