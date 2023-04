Bonaccini: "Noi al fianco di Rimini"

L’Emilia Romagna tutta fa il tifo per Rimini capitale della cultura 2026. Nei giorni scorsi, al teatro Galli, è stata presentata ufficialmente la candidatura dal sindaco Jamil Sadegholvaad. Sul palco del teatro c’era anche l’assessore regionale Mauro Felicori, a testimonianza del supporto della Regione. Ora anche il presidente Stefano Bonaccini conferma il sostegno. "L’Emilia Romagna farà tutto il possibile per aiutare Rimini nella sua corso a Capitale Italiana della Cultura 2026". È quanto ha scritto, sul suo profilo Facebook, il presidente della Regione. "Ora è ufficiale: Rimini candidata a capitale italiana della cultura per il 2026. Una vetrina – osserva Bonaccini – per esporre l’enorme patrimonio architettonico, artistico e culturale della città. La Regione sarà impegnata a fare tutto il possibile per sostenere il progetto". Una sfida che Rimini vuole provare a vincere.