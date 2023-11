Bonaccini rassicura i sindaci: "Il pronto intervento resterà"

Vertice in Regione per fare luce sul futuro del pronto intervento dell’ospedale ’Sacra famiglia’ di Novafeltria. All’incontro di mercoledì con il presidente della Regione Stefano Bonaccini, l’assessore alla sanità Raffaele Donini e il direttore generale Ausl Tiziano Carradori, ha preso parte una delegazione di sindaci della Valmarecchia: presenti Stefano Zanchini (Novafeltria), Stefania Sabba (Verucchio), Fabiano Tonielli (Casteldelci), Goffredo Polidori (Sant’Agata). In primo piano la riorganizzazione della rete di emergenza-urgenza, che prevede anche a Novafeltria l’apertura di uno dei nuovi Cau, i centro di assistenza urgenza. Zanchini resta critico sul progetto: "Il Cau non serve a Novafeltria, esiste già la Casa della comunità. E poi c’è il rischio che il Cau svolta prestazioni che sono vitali per la sopravvivenza del pronto intervento". Dalla Regione assicurano che il Cau non sottrarrà prestazioni e che il punto di primo intervento a Novalfeltria rimarrà. Inoltre il Cau sarà avviato in via sperimentale e monitorato nella sua effettiva utilità. Bonaccini e Donini si sono resi disponibili a un incontro pubblico per rassicurare e ribadire l’impegno preso. La riforma regionale, d’altronde, è stata votata all’unanimità dalla maggioranza dei sindaci della Romagna, fatta eccezione per Novafeltria. Zanchini avverte: "Se le prestazioni del punto di primo intervento diminuissero sotto le 6mila all’anno (attualmente sono circa 8mila), il reparo verrebbe chiuso e a Novafeltria avremmo solo un’automedica.". Durante la riunione a Bologna è stata proposto di istiture una commissione paritetica di controllo sui servizi sanitari dell’alta Valmarecchia, composta da Ausl, sindaci e allargata anche alle componenti della società civile e ai partiti.

Andrea G. Cammarata