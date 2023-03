Bonaccini: "Sappiamo che oggi serve gas, ma il futuro sarà solo delle rinnovabili"

Giornata inaugurale per K.ey "The Energy Transition Expo", la nuova kermesse dedicata alla transizione energetica, organizzata da Ieg, che si concluderà nei padiglioni della fiera di Rimini il 24 marzo.

Un inizio dei lavori segnato da interventi autorevoli in cui si è sottolineato il valore della tematica ambientale, non solo sotto il punto di vista economico ma anche quello politico.

"Abbiamo sottoscritto in Regione – spiega durante la cerimonia di apertura il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini – un nuovo patto per il lavoro sul quale è stata aggiunta la parola ‘clima’ affinché non si mettessero in contrapposizione ambiente e lavoro. Ma siamo anche la Regione dei sì al rigassificatore, e al progetto eolico offshore al largo di Ravenna, ben sapendo che oggi serve gas, ma il futuro sarà solo delle rinnovabili".

Intento condiviso quello di Paolo Arrigoni, presidente del Gse: "Lavoreremo a fianco degli operatori, siamo anche qui a Rimini con questa missione per collaborare in un percorso comune che porterà alla decarbonizzazione".

Al governatore Dem, poi, fa eco Vannia Gava, viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza: "Il tema della transizione energetica a cui è dedicata questa importantissima fiera, nata dalla costola di Ecomondo, è fondamentale, così come quello dell’economia circolare. È evidente – continua – che ognuno dovesse prendere la propria strada, pur mantenendo per certi versi una sinergia".

La kermesse è riuscita a calamitare tanta attenzione anche all’estero, lo spiega il direttore di Ice Roberto Luongo: "Le fiere sono uno strumento della politica industriale del nostro Paese", aggiungendo che Ice ha portato a K.ey oltre 350 operatori provenienti da più di 25 Paesi. In totale in fiera ci sono circa 600 brand, dei quali il 28%, infatti, proviene dall’estero. Tanti poi i leader di mercato, e per tutti è stata prevista una superficie espositiva doppia rispetto al 2022. Aperti al pubblico ben 12 padiglioni, divisi a loro volta in 6 differenti aree espositive per settore merceologico.

Tutto va a buon pro della città, come spiega Anna Montini assessora alla Transizione ecologica: "Riuscire a gestire insieme il nostro patrimonio industriale e produttivo e un settore turistico particolarmente rilevante è una grande sfida. Eventi fieristici, così importanti, sono per il nostro territorio uno stimolo ad essere sempre più innovativi e all’avanguardia".

Andrea G. Cammarata