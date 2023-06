Bonaccini tiene a battesimo il nuovo lungomare

A tagliare il nastro del nuovo lungomare realizzato a Misano sarà domani il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Nei giorni scorsi sono terminati i lavori relativi al lungomare della zona sud, compreso tra via d’Azeglio e Portoverde dove si trova via Passeggiata dei fiori. Il presidente Bonaccini sarà alle 11 a Portoverde dove avverrà l’inaugurazione ufficiale del nuovo tratto lungo 700 metri che completa l’intero lungomare nel territorio di Misano. Più spazio al verde, alla mobilità lenta e a chi vuole passeggiare in tranquillità a ridosso della spiaggia. Rimane un ultimo breve tratto compreso tra via Passeggiata dei fiori e piazzale Colombo, con la realizzazione di una nuova piazza con fontana. I lavori cominceranno dopo l’estate. L’opera è stata resa possibile grazie al finanziamento regionale di 1,7 milioni di euro a fronte di una spesa di 2,6 milioni.