Bonacelli, se ne va un pezzo di ‘Rimini Rimini’

Sul grande schermo era l’affarista Carlo Pedercini. A interpretarlo era l’attore Paolo Bonacelli, uno dei protagonisti del film Rimini Rimini. In una delle scene della pellicola diretta nel 1987 da Sergio Corbucci Bonacelli recitava il ruolo di un affarista che scappava con la ‘moglie’ dell’ingegner Bozzi, impersonato da Jerry Calà. Bonacelli si è spento mercoledì sera all’ospedale San Filippo Neri di Roma, all’età di 88 anni. Attore colto e raffinato, ha attraversato la storia del cinema italiano lasciando un’impronta indelebile. La sua filmografia spazia da capolavori come Le 120 giornate di Sodoma di Pasolini a commedie cult come Johnny Stecchino di Roberto Benigni e, appunto, Rimini Rimini di Sergio Corbucci, pietra angolare della cosiddetta commedia balneare all’italiana.

Nello sketch che ha divertito generazioni di italiani, Jerry Calà fa di tutto per ottenere la firma di un contratto miliardario da parte di Bonacelli. Per convincerlo, porta con sé la ‘moglie’ a cena sulla barca dell’affarista, ormeggiata al porto di Rimini. La ‘moglie’, però, è in realtà una prostituta assunta con lo scopo di persuadere il ricco uomo d’affari. Per rimanere da solo con lei, Bonacelli dice: "Bozzi, andresti a comprarmi una bottiglia di grappa del Cervo?". L’esilarante scena si chiude con Bonacelli che fugge via con la prostituta senza firmare nulla, mentre Calà si consola con la moglie dell’affarista concludendo con sarcasmo: "È tanto che aspettavo un’occasione così". Tra le scene del film girate a Rimini si ricordano quelle della gelateria di viale Vespucci, dove Serena Grandi accompagna Paolo Villaggio, travestito da donna, a prendere un gelato, e quelle del Club Nautico e al negozio in piazza Tre Martiri, dove Calà accompagna la prostituta a comprare abiti per calarsi meglio nel ruolo della moglie.

All’epoca il film fu considerato il punto più basso della comicità italiana. Ma a distanza di 40 anni il film resta un ritratto ironico della Rimini spensierata degli anni ’80.

Riccardo Bianchini