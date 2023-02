Bonifica dell’amianto poi la demolizione

Tempi serrati per la demolizione della vecchia scuola di via Pavia nella parte alta di San Lorenzo. Qui verrà costruita la prima e per ora unica Casa della comunità di Riccione. L’intervento è finanziato con un corposo contributo ottenuto grazie al Pnrr, ma trattandosi di fondi relativi al Piano nazionale di resilienza e ripresa andranno spesi nei tempi fissati. L’Ausl Romagna ha la necessità di ritrovare l’area libera per poter esercitare il proprio diritto di concessione per 99 anni e costruire il nuovo edificio. Per farlo il vecchio stabile va demolito ed è quello che sta accadendo.

Nei prossimi giorni partiranno i primi lavori, e saranno finalizzati alla bonifica dell’amianto presente nell’immobile che un tempo ospitava gli alunni e all’inizio del secolo era stato trasformato in un deposito per la merce sequestrata dal nucleo antiabusivismo commerciale dei vigili ai venditori in spiaggia. Dopo l’attività di bonifica prenderà il via la demolizione dell’immobile. Per vedere le ruspe all’opera si dovrà attendere qualche settimana, a fine di febbraio, come stimano gli uffici tecnici del Comune.

Una volta liberata l’area, la palla passerà all’Ausl che andrà a realizzare la Casa della comunità sfruttando il milione e 600mla euro ottenuto dal Pnrr. Per i vincoli posti dal piano il cantiere dovrà essere concluso entro la fine del 2026. La costruzione non coinvolgerà l’amministrazione comunale riccionese che avrà il solo compito di liberare le aree e firmare la convenzione che offrirà il terreno in concessione all’Ausl. Nel prossimo secolo la destinazione d’uso del terreno e dell’immobile non potrà cambiare. La Casa della comunità sarà la prima e unica sul terreno riccionese, anche se la giunta vorrebbe trovare le condizioni per poter costruirne un’altra a ridosso dell’ospedale Ceccarini, in parte dei locali della ex Dermatologia.