Bonus Covid: la Finanza sequestra Rolex, borse firmate e un fiume di soldi

Facevano la bella vita con i soldi destinati alle aziende messe in ginocchio dalle chiusure durante l’emergenza Covid. E non si facevano mancare nulla: gioielli, Rolex, borse Louis Vuitton. Beni di lusso acquistati da alcuni dei 72 indagati coinvolti nell’operazione ‘Free Credit’ – che ha portato la Guardia di Finanza di Rimini a smascherare una maxi frode legata alla cessione di finti crediti di imposta per un valore di 440 milioni di euro – e nascosti in cassette di sicurezza sparse tra le province di Rimini, Roma, Brescia e Reggio Emilia. Queste ultime, nei giorni scorsi, sono state sequestrate dai militari del nucleo di polizia economico finanziaria, guidato dal tenente colonnello Roberto Russo con il coordinamento del sostituto procuratore Paolo Gengarelli. Da mesi le Fiamme Gialle stanno portando avanti una caccia spietata al patrimonio milionario degli indagati, confluito in una miriade di rivoli, tra conti correnti esteri, criptovalute e persino lingotti d’oro. Il meccanismo portato alla luce dalla Finanza sfruttava alcune falle nel sistema di compravendita dei crediti di imposta (in particolare quelle legate alle cessioni multiple) connessi a sisma bonus, bonus facciate e crediti di locazione. Soldi destinati in verità alle aziende colpite dalla pandemia, e costrette a chiudere...