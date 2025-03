Bonus extra dal Comune per 120 dipendenti

Welfare ai dipendenti comunali: l’amministrazione ha confermato e potenziato per il 2025 le misure in atto. Un provvedimento che il Comune adotta in via sperimentale dal 2023, unico della Provincia "dando continuità alle proprie politiche di sostegno al lavoro e di costruzione di un clima sempre più positivo con tutti i nostri collaboratori", spiega il sindaco Giorgetti.

Il fondo passa da 15.000 a 20.000 euro di risorse comunali, per una platea di circa 120 dipendenti. Un beneficio economico che, grazie al potenziamento della misura, passerà da 120 a 160 euro per ogni collaboratrice e ogni collaboratore (dirigenti esclusi) avente diritto al welfare aziendale.