"Bonus per gli albergatori. Non si può più aspettare"

Le associazioni di categoria lanciano l’allarme sugli alberghi chiusi da tempo e sull’emorragia di strutture, uscite dal mercato turistico negli ultimi anni, e tornano a chiedere bonus e premialità in ambito edilizio per riqualificare. Negli ultimi anni oltre 20 strutture hanno richiesto la trasformazione in appartamenti a Cattolica, ma c’è anche chi vuole investire tenendo in attività il proprio hotel ed ora chiede al centro-sinistra di mettere mano al pug (piano urbanistico generale) ragionando su cubature e superfici: "In città sono rimasti attivi circa 200 hotel – conferma Giuseppe Barbieri, presidente Adac (associazione che raggruppa ristoranti, chioschi, attività commerciali e hotel medio-piccoli) – ed una trentina di imprenditori, almeno, vorrebbe riqualificare la propria struttura, magari ampliandosi anche riunendosi in società con altri colleghi con i cosiddetti alberghi diffusi. Ma per fare investimenti servono premialità e bonus previsti dagli strumenti urbanistici e dalle istituzioni. Mi spiego: serve poter costruire bagni più grandi, cucine, aree fitness, piscine, ecc. E magari anche a raso servono metrature diverse con distanze diverse tra una struttura e l’altra. Si deve aprire un ragionamento in città per consentire a chi vuol continuare questo lavoro di poterlo fare con dei vantaggi".

Tanti gli hotel a Cattolica che potrebbero crescere e riqualificarsi ma servono gli strumenti urbanistici adeguati: "Cattolica ha perso negli ultimi 40 anni un centinaio di strutture ricettive – conferma Barbieri – e questo significa meno camere, meno turisti ma anche meno posti di lavoro. Ora serve un salto di qualità per un futuro turistico che ci chiede hotel diversi per restare competitivi sul mercato. L’albergo diffuso potrebbe essere una soluzione con strutture con maggiori comfort ed in sinergia ma servono bonus edificatori, sgravi fiscali, premialità di un certo tipo. Una trentina di albergatori, secondo le nostre stime, potrebbero voler investire ancora nella città e nel suo futuro ma vanno aiutati e sostenuti". Argomenti importanti in una città che crede nello status balneare ma vuole anche cambiare volto per rilanciare le proprie ambizioni turistiche nel terzo millennio. Intanto alcune riqualificazioni in appartamenti vanno avanti: "Molti hotel chiusi da anni hanno ottenuto il permesso di trasformarsi in appartamenti – prosegue Barbieri –, ma dobbiamo salvaguardare chi è ancora aperto".

Luca Pizzagalli