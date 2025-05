Bookish e Estranei, ecco i primi titoli

Bookish ed Estranei. Sono questi i nomi delle prime due serie presentate in anteprima all’Italian Global Series Festival, in calendario a Riccione e Rimini dal 21 al 28 giugno. Bookish è una serie crime inglese ambientata nella Londra nel 1946, in cui una ex spia si trova a risolvere i casi di omicidio più complessi, trovandosi anche a dover fronteggiare drammi legati alla sua sfera sentimentale. Una serie in sei episodi, scritta da Mark Gatiss, autore di Mission Impossible e The father, che sarà presentata al festival il 24 giugno per la prima assoluta, seguita da una masterclass di sceneggiatura televisiva. Insieme a Bookish anche Estranei, la serie targata Rai con Elena Radonicich, Kelum Giordano e Ricky Memphis, che racconta la quiete di una piccola città del nord Italia, popolata da una delle più grandi comunità Sikh d’Europa, scossa dalla scomparsa di due giovani innamorati. L’Igsf è il festival dedicato alle serie tra masterclass e eventi con talenti italiani e internazionali. Saranno presentati anche le nuove produzioni con i cast e i creativi presenti.

Il programma completo sarà annunciato il 18 maggio.