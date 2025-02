Booliron domani arriva a Torino

Booliron fa tappa a Torino. Dopo le proiezioni in anteprima nazionale di Bellaria e Rimini e le tappe a Roma, Milano e Bologna, il documentario che racconta la storia dell’hip hop nato in Riviera romagnola arriva nel capoluogo piemontese con il Seeyousound International Music Film Festival. Appuntamento a domani alle 18 nella sala 1 Cabiria con la proiezione della pellicola prodotta da Flash Future. Sarà seguita poi dal live di Tormento, uno dei protagonisti di Booliron, fresco di Sanremo e Dj Mastafive. Il film è una vera e propria ’Bibbia audiovisiva’ che attinge a materiale proveniente da oltre 10 archivi privati e pubblici, portando al grande pubblico fonti, riviste, articoli, fotografie e video in gran parte inediti sul mondo dell’hip hop romagnolo e i suoi anni d’oro.

f.t.