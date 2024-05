Booliron, viaggio nella Riviera anni Ottanta

È un mix di musica, emozioni, personaggi e ricordi che affondano le radici nei mitici locali da ballo di Rimini e dintorni. È Booliron, il docufilm del musicista e deejay Francesco Figliola, al suo esordio da regista, che sarà proiettato in anteprima oggi alle 20.30 nella Sala Hera al cinema Astra a conclusione del 42esimo Bellaria Film Festival. Un particolare focus è riservato a Indelebile 94, la tre giorni di musica al parco Marecchia di Rimini, una sorta di Woodstock dell’hip hop italiano. La città che con le sperimentazioni degli anni Settanta e i deejay ospitati nelle discoteche ha reso la costa romagnola culla di progetti folli e luogo fertile per le contaminazioni.

"La produzione, a cura di Flash Future, arriva dopo 3 anni di lavorazione tra scrittura, interviste, raccolta di materiale di repertorio e messa in opera".

Cosa racconta?

"Booliron, che ho scritto con il rapper romagnolo Stefano Serio è un contenitore di tante storie collegate alla cultura hip hop, ambientate in riviera negli anni Ottanta, Novanta e che poi ha favorito la nascita dell’hip hop italiano. Parliamo della break dance, del deejaying (ossia della pratica del mixaggio di sonorità), del rap e del writing. A Rimini c’è stata la gemma: Indelebile 94. Erano stati invitati tanti artisti, anche stranieri oggi di fama nazionale, come Mode 2, Fabri Fibra, il Piotta, Colle der Fomento, Frankie Hi Nrg, Master Freeze, Polo e Tormento. Ci fu tutta la scena hip hop italiana che si stava formando in quel momento".

Si presentano altre storie?

"Si parte dalla Baia degli Angeli di Gabicce con l’esclusiva testimonianza di Giancarlo Tirotti. Si parla poi del famoso concerto dei Public Enemy al Paradiso allora gestito dal grande Gianni Fabbri; dello Slego nonchè del Barcellona Disco col suo famoso direttore artistico argentino Lucas Carrieri, che a fine anni Ottanta incentrò la comunicazione sul writing con i graffiti, cosa allora inusuale. C’è poi Riccione, dove con Marta Bigozzi si rispolvera il mitico Territorio Match Music. Viene pure presentato Eron, artista a livello internazionale, mentre tra gli intervistati ci sono l’ex sindaco ora onorevole, Andrea Gnassi e lo psichiatra riminese Leonardo Montecchi".

A cosa si deve il nome?

"Booliron è il titolo di una famosa canzone di Serio, in arte Word, divenuta un inno per i giovanidell’epoca. Booliron, termine che racchiude tante cose, era dedicata alla discoteca La Mecca di Rimini".

Com’è nata l’idea di questo film?

"Dall’esigenza di restituire alla Romagna l’accoglienza che mi ha dato, sono infatti di Salerno, ma vivo a Rimini da vent’anni. Questa regione e l’hip hop, di cui Rimini è stata l’epicentro, sono le cose che mi hanno dato di più".

Nives Concolino