Boom affitti brevi : "Oltre 300mila presenze fantasma per le statistiche Istat"

"Nel 2024 Rimini ha registrato un incasso record da tassa di soggiorno con 14,2 milioni, scaturito da 7.242.295 pernottamenti. Ma l’Istat, fonte ufficiale, ne ha registrati solo 6,9 milioni: ben 303.303 presenze turistiche in meno". Scomparse (o mai apparse) dai radar dell’Istituto nazionale di statistica. E’ il sindaco con delega al Turismo Jamil Sadegholvaad a segnalare l’anomalia. "Uno scostamento – osserva – dovuto al fenomeno ancora da inquadrare degli affitti brevi: che non vanno demonizzati, ma che devono emergere anche nei dati ufficiali delle statistiche turistiche nazionali". Per Istat nel Comune di Rimini ci sono 463 ’alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale’. "Ma il fenomeno – continua il sindaco – si nutre di numerosissime situazioni di alloggi turistici gestiti ’in forma non imprenditoriale’ per gli affitti brevi: oltre 1.507 quelli registrati per l’imposta di soggiorno". Da segnalare che le più recenti stime della Regione fanno addirittura raddoppiare il numero per Rimini, con 2.686 alloggi.

Sadegholvaad fa due considerazioni. Una di metodo, l’altra di merito. Metodo: "siccome spesso il dibattito politico viene orientato dall’onda (emozionale) dai report mensili e per singolo Comune, con accuse politiche invariabilmente incrociate, forse varrebbe la pena pensare a come aggiornare gli strumenti di rilevazione, almeno a livello locale, per permettere letture più fini dell’attualità. Penso ad esempio al ruolo fondamentale che potrebbe sempre più assumere l’Osservatorio Regionale sul Turismo. Uno strumento già molto buono, che già ha dimostrato nei pochi anni di attività di potere ampliare il quadro generale di analisi sull’industria turistica dell’Emilia Romagna. So che la Regione e l’assessora Roberta Frisoni stanno lavorando a un ulteriore upgrade di questo strumento, implementandolo proprio sul fronte delle nuove tendenze (escursionismo, affitti brevi, dati non tradizionali), per una comprensione più profonda (e più utile ai fini delle susseguenti decisioni e azioni politico amministrative) di uno dei principali comparti economici e occupazionali della regione".

Merito: "conosciamo gli effetti negativi che il boom degli affitti brevi sta avendo in tutte le città, spingendo nelle periferie il bisogno sociale di affitti permanenti o per residenti. Ma il turismo sta cambiando forme di ospitalità. Non demonizziamoli (nè esaltiamoli): è una domanda reale del mercato, va esaudita. Per l’entroterra potrebbero concretizzare idealmente quell’idea di ‘albergo diffuso’ vagheggiata da anni, non potendo pensare di costruire stecche di alberghi in collina per motivi evidenti".

Mario Gradara