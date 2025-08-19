Sam, un addio pesante

Sam, un addio pesante
Boom d’agosto, spiagge al top

La Regina ritrova il pienone dopo un avvio difficile. Bagnini e albergatori tirano un sospiro di sollievo.

Roberto Baldassarri

Roberto Baldassarri

Il tanto atteso pienone per Cattolica è arrivato. I bagnini confermano un trend in crescita negli arrivi e nelle presenze, ma sarà solamente fino a domenica 24, con qualche strascico fino al 31 agosto. "La stagione è decollata tardi ma ci siamo finalmente – conferma Roberto Baldassarri, presidente Coop. Bagnini di Cattolica – siamo contenti. Le famiglie di Cattolica ci hanno scelto di nuovo e fino a domenica 24 ed anche a metà della prossima settimana saremo completamente pieni. È un bel momento, dunque, grazie anche al bel tempo ed al caldo. Dobbiamo poi saper valorizzare questo turismo di ritorno, l’affetto di molte famiglie italiane che continuano a sceglierci da decenni. C’è chi torna dopo 30, 40 o 50 anni, da intere generazioni. Poi a fine stagione torneremo a discutere di bilanci e strategie, perché fino a fine luglio abbiamo fatto fatica: per tutto il sistema turismo è stata una stagione complessa".

Il turismo della Regina, dunque, conosce quel boom che era mancato per alcune settimane: "La famiglia italiana oramai privilegia la vacanza breve ed il last-minute – prosegue Baldassarri – ma la riviera tiene sia per la qualità del servizio che per una proposta economica, sempre competitiva rispetto ad altri mercati".

Il quadro generale parla chiaro: meno settimane di villeggiatura, più weekend lunghi, spesso prenotati all’ultimo minuto. Un comportamento che, se da un lato garantisce un ricambio continuo, dall’altro rende difficile la programmazione delle strutture. "Oggi – spiega Baldassarri – la sfida non è solo portare gente in spiaggia, ma offrire un’accoglienza che faccia sentire l’ospite coccolato".

Ma l’analisi dei bagnini non si ferma qui: urgono scelte anche sul mercato estero. "Il turismo italiano ancora ci salva – precisa Baldassarri – ma si deve tornare a fare promozione d’Oltralpe. Germania, Svizzera e Paesi Bassi restano mercati fondamentali, dove esiste potere d’acquisto e la voglia di vivere la Riviera come meta sicura e accessibile. La concorrenza internazionale è fortissima, non possiamo abbassare la guardia".

Per adesso, però, l’attenzione resta concentrata su questo pieno d’agosto, che riporta entusiasmo e ottimismo. La speranza è che il meteo continui a giocare a favore, regalando giornate di sole che possano prolungare la stagione almeno fino a inizio settembre. Un prolungamento che però, secondo l’associazione albergatori, non sarà particolarmente significativo. "Molti di noi chiuderanno già dopo il 7 settembre – ha ribadito Massimo Cavalieri, presidente dell’associazione – visto che il MotoGp di Misano non sposta equilibri determinanti e che come programmazione non abbiamo eventi in grado di garantire migliaia di presenze. Siamo già al lavoro per il prossimo anno".

E proprio il futuro è lo snodo cruciale. Nel domani della Regina due grandi infrastrutture fanno sognare: la nuova stazione dei treni, già in fase di realizzazione e destinata a migliorare i collegamenti, e il nuovo Palas in zona stadio, con un pool di imprese e privati pronti a gestirlo. L’idea è trasformarlo in un polo capace di ospitare eventi sportivi e culturali tutto l’anno, creando flussi turistici costanti anche fuori stagione.

Luca Pizzagalli

© Riproduzione riservata

