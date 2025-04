Boom degli affitti brevi in città: "Nuove regole per porre un ‘freno’"

Sempre più appartamenti pronti a essere affittati per brevi periodi, soprattutto a turisti. E prezzi dei canoni di locazione che continuano a salire in modo vertiginoso. Il report di Immobiliare.it certifica quello che tanti riminesi vedono e vivono: la carenza di alloggi per affitti di lungo periodo, e un incremento dei canoni. A Rimini il costo degli affitti è aumentano del 6,2% rispetto a un anno fa, e in provincia va anche peggio con una media dell’8,4%. Il costo del canone a metro quadro è arrivato a Rimini a superare i 12 euro. Un’emergenza che in municipio intendono affrontare anche da un punto di vista urbanistico. A sostenere le intenzioni del Comune riminese è una sentenza del Tar dell’Emilia Romagna che ha ritenuto legittima l’introduzione da parte del Comune di Bologna del provvedimento con il quale si introduce una nuova destinazione d’uso urbanistica per alloggi affittati per brevi periodi, fissando al contempo il rispetto di alcuni standard minimi dimensionali (una superficie minima di 50 metri quadrati) e altri requisiti specifici. "E’ un aspetto su cui già stiamo ragionando e la recente sentenza ci incoraggia ad approfondire la possibilità di introdurre un provvedimento simile anche nel nostro Pug - spiega l’assessore Valentina Ridolfi -. Il dilagare degli affitti brevi ha un peso indiscutibile sulla carenza di alloggi disponibili sul mercato e sull’impennata dei prezzi. Detto questo, è un bene che ci siano espressioni giuridiche su una materia che necessita un riordino normativo complessivo, su scala nazionale e regionale, in modo da trovare un equilibrio tra le nuove esigenze della domanda turistica, il diritto all’abitare e lo sviluppo armonico delle città". In municipio studiano un ‘freno’ agli alloggi per affitti brevi, ed hanno fretta tanto da voler inserire i primi paletti nella prossima variante al Rue, il regolamento urbano ed edilizio.

Andrea Oliva