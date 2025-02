Boom di accessi ai consultori. Sessualità e contraccezione, sempre più giovani vogliono capire

Il sesso, le malattie trasmissibili sessualmente, quelle più comuni e le più rare. Ma anche i metodi contraccettivi e la gravidanza da affrontare nonostante si viva ancora l’adolescenza e i 18 anni siano ancora lontani.

Sono sempre più i giovani che si rivolgono ai consultori di Rimini e Riccione. E il principale motivo di accesso riguarda le domande o le conseguenze legate alla sfera sessuale. La dottoressa Michela Piva è stata nominata nuovo direttore dell’Unità operativa riferita ai due consultori. In Ausl Romagna è arrivata nel 2015 dopo quattro anni nell’ospedale di Stato a San Marino. In azienda ha poi diretto l’Unità operativa di tutela, famiglia, salute, donna ed età evolutiva, ed ha anche curato l’organizzazione dello Spazio giovani. Oggi guida i due consultori. "Sono qui da anni ed ho visto come sono cambiati il servizio e l’utenza. Oggi i consultori sono sempre più in punto di riferimento per dare risposte. Sono il collante nei confronti dell’attività degli ospedali". Tra i principali cambiamenti negli ultimi anni ci sono loro: i giovani. "Lo Spazio giovani accoglie chi ha un’età compresa tra 14 e 19 anni. Dal 2017 vengono anche forniti contraccettivi a determinate fasce di età. Con il tempo le statistiche ci dicono che sono diminuite le interruzioni di gravidanza". Da gennaio a settembre dello scorso anno, sono stati ben 1.632 gli adolescenti presi in carico dai consultori. "Dobbiamo pensare che in media ogni giovane ha poi effettuato tre accessi". Il principale motivo che porta ragazzi e ragazze a rivolgersi al servizio riguarda la sfera sessuale. "Cercano risposte sulla contraccezione, alla ricerca di una consapevolezza della propria sessualità. Si rivolgono per i contraccettivi e per cercare spiegazioni. Hanno paura di contrarre malattie, e alcuni si presentano dopo avere contratto quelle più comuni". Per i professionisti del Consultorio, questo è solo il principio. "Si cerca di capire la fragilità presentate dei giovani, il disagio psico sociale che attraversano; è questo uno tra i principali motivi che li porta a rivolgersi a noi. Viene formata una squadra per analizzare i singoli casi". Nel 2023 sono state ben 15 le minorenni che si sono presentate al consultorio incinta, italiane e di origine straniera, precisa la dottoressa Piva. "Le abbiamo prese in carico. Tutte le gravidanze sono state portate a termine". Le gravidanze complessive seguite dai consultori sono state oltre 1.300. "Non ci limitiamo all’aspetto fisico delle donne, ma affrontiamo anche il possibile disagio psicologico legato alla gravidanza".

Andrea Oliva