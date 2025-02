Boom di aste giudiziarie. Negozi e abitazioni, un’ondata di vendite a prezzi variabili

Case e negozi come se piovesse. Decine quelli messi in vendita a Rimini e provincia alle aste giudiziarie telematiche. Se siano o meno ’occasioni’, sta ai possibili acquirenti verificarlo. Il numero cambia di giorno in giorno. Ieri pomeriggio, su astegiudiziarie.it, c’erano più di cinquanta abitazioni, e oltre trenta negozi e laboratori artigianali, tra capoluogo, città costiere ed entroterra. Riguardo al residenziale, il sito - uno dei tanti specializzati, che non di rado propongono lo stesso immobile - distingue tra abitazioni di tipo civile, villini, abitazioni popolari (ieri una sola, base d’asta 50.500 euro, a Sant’Ansovino, udienza il 18 marzo). E specifica quali immobili siano soggetti a contenzioso, e quali a esecuzione immobiliare.

Uno degli alloggi più - almeno in apparenza - a buon mercato è una "abitazione di tipo civile" in viale Azizia, a Torre Pedrera: 57.373 euro. Ben altra cifra (394mila) per l’immobile di via Andrea Costa a Rimini (udienza il 12 marzo). In via Castore prezzo base 272mila, mentre per trovare casa in via Covignano si sborsano - sempre base d’asta - 482.400 euro. A Santa Giustina casa in vendita a 239.625 euro. Allargando il focus alla provinciale, a 260mila euro va all’asta un’abitazione in via Cardano, a Cattolica. Si scende a 184mila per una ’abitazione di tipo civile, stalle, scuderie, rimessa’ a Montescudo-Monte Colombo. Prezzo base 120mila euro (contenzioso) per un’abitazione in via Circonvallazione a Riccione. Poco di più - 147.968 - per una casa in via Canale a Misano, con udienza fissata al 27 maggio. Sempre a Misano, via Francesco Baracca, civile abitazione all’asta per 130.200 euro. A San Giovanni - via Roma - si sale a 370mila. Prezzi base ovviamente più alti per i villini: un milione in viale Sardegna a Riccione; 790mila in via Pascoli a Bellaria. Dieci volte meno, 91mila, sempre in via Pascoli ma a Novafeltria. Prezzacci per case rurali: 36.952 a Pennabilli, 21.358 a Sant’Agata.

Quanto al settore commerciale, il ’record’ per cifra richiesta sfiora il milione di euro (990.000), e va a un "fabbricato di via Trasversale Marecchia a Santarcangelo (udienza in tribunale fissata al 4 marzo) "destinazione produttiva e terreni, costituito da un fabbricato principale composto da un appartamento al primo piano e da locali ad uso salumificio ai piani primo sottostrada, terra, primo e secondo". Cifra simile (949.532,22 euro) per un negozio in via Serpieri a Rimini (udienza l’11 marzo). Molto più a buon mercato - tra gli 81mila e i 147mila euro ciascuno - tre uffici e un negozio in via Vespucci a Cattolica. Base d’asta ancora inferiore per un paio di vani deposito in viale Panzini a Bellaria (29mila e 40mila euro). A 116mila euro (sempre il prezzo base) in vendita un negozio in viale Regina Margherita a Rimini. A 109.600 un ufficio nella centralissima piazza Ferrari. A 145.500 va all’asta un locale in via Circonvallazione Meridionale, sempre nel capoluogo. A 284.400 la base d’asta per un laboratorio artigiano in viale Siena a Riccione. Laboratorio artigiano in cerca d’autore anche in via Barcarola a Rimini: qui si parte da 102.700 euro. A 153mila negozio a Morciano. Vari negozi e garage in vendita anche tra San Leo (via Kennedy), Novafeltria e Osteria Nuova. Con 152.500 euro infine si porta via un negozio in via Flaminia.