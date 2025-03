Boom di atleti per il Paganello: "Gli eventi trainano marzo e aprile"

Sarà un Paganello da record. Si avvicina la Pasqua, torna l’evento dedicato al frisbee, diventato ormai una tradizione per Rimini: la prossima sarà la 34esima edizione. Meno scontata invece è la partecipazione degli atleti. Se l’edizione del 2024 era in cima alla lista di quelle più partecipate con 2mila atleti, questa volta tra il 19 e il 21 aprile sono attesi a Rimini la bellezza di 2.500 atleti: non era mai accaduto. Arriveranno squadre da Stati Uniti, Canada, Brasile, Libano, Singapore, Emirati Arabi, Egitto e da tanti Paesi europei. Oltre un chilometro di spiaggia verrà caratterizzato da campi di beach ultimate per un colpo d’occhio che diventerà la cartolina della Pasqua. Il campo centrale sarà al bagno 29, a fianco del Nettuno e affacciato sul belvedere di piazzale Kennedy. E in piazzale Kennedy si terrà una giornata di promozione di Wheelchair Flying Disc, insieme di attività sportive che utilizzano il frisbee come attrezzo e regolamenti adattati alle persone disabili. Il Paganello e gli altri eventi di aprile faranno da traino al turismo. "Come sempre – dicono da Visit Rimini – il meteo giocherà un ruolo importante. Ma già oggi marzo e aprile si annunciano ottimi, trainati dalle fiere, dai congressi e dagli eventi sportivi".