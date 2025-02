Boom di B&B: trenta hotel cambiano pelle

Sempre più hotel a Cattolica hanno scelto di proporsi come bed and breakfast, ossia prima colazione e pernottamento, con cucina chiusa. I dati che arrivano dalle associazioni parlano ora, in vista della prossima estate, di almeno una trentina di strutture già riqualificate in questo modo, ed altre potrebbero aggiungersene. Ma dietro l’angolo c’è proprio la discussione politica a Palazzo Mancini sul nuovo piano urbanistico generale. "L’alternativa a chiudere per molte strutture è diventata quella di fare a meno della cucina per carenza di personale e per una questione di costi – commenta Giuseppe Barbieri, presidente Adac (associazione con oltre 200 iscritti, tra cui medio piccole strutture alberghiere) – ma non possiamo neppure pensare di lasciar chiudere altri hotel e farli modificare in appartamenti. Semmai si deve ragionare nel nuovo piano urbanistico generale di pensare a ristrutturare hotel chiusi da tempo trasformandoli in strutture polifunzionali, con cucine e sale da pranzo, che possano integrarsi con questo tessuto alberghiero dove i bed and breakfast potrebbero addirittura aumentare".

C’è poi chi pensa che in questo modo il rischio sai quello di perdere il turismo di massa, con i gruppi di anziani o famiglie che prediligono l’offerta turistica a hotel ’tutto compreso’, mentre nelle strutture senza cucina ci si deve appoggiare a ristoranti e locali. "Purtroppo la crisi si combatte anche tagliando i costi – conclude Barbieri – e comunque sempre meglio avere hotel aperti, anche se con prima colazione e pernottamento, che hotel chiusi. Ricordo che negli ultimi 50 anni abbiamo perso almeno 200 strutture ricettive e ve ne sono ancora 220 presenti ma il mercato turistico è in piena evoluzione". Intanto di pug se ne sta parlando a Palazzo Mancini, da qualche settimana: "Il Piano Urbanistico Generale rappresenta lo strumento con cui definiremo la visione futura della città – conferma la sindaca Franca Foronchi – siamo attualmente nella fase di definizione degli obiettivi e, parallelamente, stiamo lavorando ai piani che andranno a comporre il PUG, come il Piano dell’Arenile e il Piano del Verde. Si tratta di scelte strategiche fondamentali per il futuro di Cattolica. Abbiamo già avviato un primo confronto con i tecnici per la rigenerazione di alcune aree della città".

Luca Pizzagalli