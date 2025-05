"Boom di congressi? Utilizziamo anche il Palazzo del turismo"

Sull’onda degli ottimi numeri di presenze, utili e fatturato registrati dal Palacongressi, tra gli operatori del centro di Riccione avanza l’idea di costituire un consorzio, club di prodotto dedicato al turismo business che, Comune permettendo, possa gestire a scopo congressuale anche le due sale del Palazzo del Turismo, nonché la terrazza, per farne una vip room. Gli interessati sarebbero pronti a mettere mano al portafogli per adeguare la struttura. A rilanciare l’idea che una quindicina di anni fa era partita da Lorenzo Cagnoni, storico presidente della Fiera di Rimini, è l’imprenditore Vincenzo Leardini, pronto a fare l’operazione non solo con gli albergatori interessati, che sarebbero oltre venti, ma anche con tutte quelle attività, che beneficiano del congressuale, ossia pubblici esercizi e negozi. "C’è un forte interesse a mantenere l’autonomia gestionale del Palacongressi – premette Leardini –. Considerato anche il sold out della struttura, avremmo bisogno di aumentare le superfici, mettendo a sistema i due piani da 450 metri del Palazzo del Turismo, con impianti tecnologici di ultima generazione e la terrazza, dove proporre dinner party, apericena e after dinner. Bisognerebbe poi allungare la scala di emergenza. Tutto questo si può fare con la partecipazione di un partner industriale, costituendo un consorzio non solo con gli albergatori, ma anche con i commercianti e i ristoratori di viale Ceccarini e del porto". Lo stesso contenitore per Leardini sarebbe importante anche per ospitare eventi d’arte, "settore sul quale – ricorda – ha posto l’accento, rimarcandone l’importanza, la ricerca di Kpmg, uno dei migliori investimenti di questa amministrazione". Questa operazione, alla quale possono essere interessati dai venti ai venticinque alberghi, si può fare appunto costituendo un consorzio. "Si tratta di un tentativo che nel 2010 fu fatto da Cagnoni che mi convocò, avanzando la proposta. Oggi siamo in overbooking. Si può procedere comprando delle quote della New PalaRiccione, mantenendola pubblica". Leardini aggiunge: "Ci si muove in accordo con Promhotels. Se il Comune dice no, perché il Palazzo deve restare vuoto per altre cose, ne prendo atto, ma con rammarico. Se l’amministrazione dà l’ok, già in estate si può cominciare a lavorare per essere pronti a ottobre". Sulla stessa onda Giorgio Burioni, altro storico albergatore: "Il Palacongressi va bene, per avere più spazi però bisognerebbe riorganizzare anche il Palazzo del Turismo".

Nives Concolino