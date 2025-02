Boom di furti in casa. Rimini la più bersagliata. Il questore: "Una piaga. Aumentiamo i controlli"

Tornare a casa e scoprire che è stata profanata da degli sconosciuti. I cassetti buttati per aria, la camera da letto a soqquadro, i vetri della finestra sparsi sul pavimento. Spariti soldi, orologi, borse, e persino quei gioielli che sono un caro ricordo di famiglia. Un’esperienza che purtroppo molti riminesi hanno vissuto sulla propria pelle. La nostra provincia, così come quella di Ravenna, è tra le più bersagliate in Regione dalla piaga dei furti in abitazione. Rimini ha registrato 40 furti ogni 10mila abitanti, con un totale di 1.359 casi. Sono questi i dati che emergono dal terzo rapporto dell’Osservatorio sulla sicurezza della casa Censis-Verisure. L’Emilia Romagna si conferma una delle regioni maggiormente esposte ai topi d’appartamento. Nel 2023 sono stati registrati 15.250 episodi, il 10,3% del totale nazionale, con un tasso di 34,2 furti ogni 10mila abitanti. Questo dato supera di 9,2 punti la media italiana, posizionando la regione al secondo posto tra le più colpite del Paese. Il forte incremento dei furti in tutto il paese sta spingendo sempre più famiglie a dotarsi di soluzioni di sicurezza avanzate. Il 64,7% degli italiani, rivela l’indagine, ritiene necessario un sistema d’allarme integrato, in grado di anticipare e neutralizzare i pericoli. Oltre alla protezione contro le intrusioni, si diffonde anche l’esigenza di dispositivi per la sicurezza personale, con il 25,5% che teme incidenti domestici e il 37,7% preoccupato di sentirsi male in casa senza possibilità di ricevere soccorso.

L’attenzione sul problema dei furti, da parte delle forze dell’ordine, resta alta, come dimostrano anche alcune recenti operazioni, da quella condotta dai carabinieri di Riccione (che hanno sgominato un gruppo albanese specializzato nel razziare ville e appartamenti e nel traffico di droga) fino alla banda di predoni, autori di colpi a Cattolica, intercettata in A14 dalla polizia stradale di Bologna.

"Il fenomeno dei furti in abitazione rappresenta un crimine particolarmente odioso, che incide profondamente sulla sicurezza percepita dai cittadini – spiega il questore di Rimini Olimpia Abbate -. Sappiamo quanto questo tema sia sentito dalla comunità, ed è per questo che l’attenzione delle forze dell’ordine resta costantemente altissima. I nostri controlli sul territorio sono mirati e capillari, con azioni di prevenzione e deterrenza per contrastare questi episodi con la massima efficacia". Per il questore "il periodo più critico rimane quello invernale, con i ladri che prediligono il tardo pomeriggio per entrare in azione. È proprio in questa fascia oraria che concentriamo i controlli, potenziando la nostra presenza nelle aree più esposte al rischio". "Tuttavia - aggiunge Abbate – il contributo dei cittadini è fondamentale nella lotta contro questa piaga. Da un lato, è importante adottare misure di protezione domestica, come sistemi di allarme, antifurti e dispositivi antieffrazione, per rendere più difficile l’azione dei malintenzionati. Dall’altro, invitiamo tutti a segnalare senza esitazioni qualsiasi movimento sospetto o elemento che possa risultare utile per prevenire i furti".

l.m.