Boom di furti in case e aziende. In un anno 127 colpi a San Marino

In aumento il numero complessivo dei furti denunciati. Quasi raddoppiate le denunce e qui a preoccupare è l’alto numero di minori coinvolti. La Gendarmeria dà i numeri di un anno di attività. Oltre 2.357 pattuglie nel 2023 e 2.378 posti di controllo. Ben 17.367 le persone identificate. Non è stata registrata alcuna rapina (1 nel 2022), mentre, come detto, è in aumento il numero complessivo dei furti denunciati alla Gendarmeria: 127, 16 in più rispetto all’anno precedente. Più nello specifico sono stati 39 i furti consumati in abitazione (37 nel 2022), 41 in attività commerciali, industriali o artigianali (36 nel 2022) e 31 su veicoli (41 nel 2022). Un incremento si è registrato anche per le denunce di danneggiamento: 185 (173 nel 2022). Nel 2023 sono state denunciate 262 persone. Erano 144 nel 2022. Per svariati motivi: per uso, detenzione, introduzione e spaccio di sostanze stupefacenti al furto. Ma anche per truffa, riciclaggio, estorsione, corruzione privata, minacce, percosse, atti persecutori, corruzione di minorenni, danneggiamento, abuso di potere, false dichiarazioni e offese a pubblico ufficiale e illeciti penali stradali.

Nel corso dell’anno 8 persone sono state arrestate: 4 per furto, 4 in ambito di sostanze stupefacenti. Le indagini del reparto operativo e di polizia giudiziaria volte a prevenire e contrastare i reati in tema di sostanze stupefacenti hanno portato a 57 perquisizioni, 70 denunce a piede libero, 3 misure cautelari in carcere e 57 esperimenti probatori eseguiti in collaborazione con il Servizio sociale adulti dell’Iss in esecuzione penale. Desta soprattutto preoccupazione il numero dei minorenni colpiti dalle denunce: 33. In calo, seppur di poco, da un anno all’altro, il numero delle richieste di assistenza pervenute all’Ufficio di genere e contro minori (dalle 99 del 2022 alle 91 dell’anno scorso). I militari del reparto servizi di prevenzione e controllo del territorio hanno rilevato 43 incidenti stradali (65 nel 2022) di cui nessuno mortale e 3 con feriti.

L’Ufficio stranieri ha curato il rilascio o rinnovo di 321 permessi di soggiorno ordinario (334 nel 2022) effettuando 406 controlli domiciliari e 12.675 (6.244 nel 2022) verifiche tramite i canali internazionali di polizia, propedeutiche al rilascio dei titoli di soggiorno e per accertare la regolarità della permanenza degli stranieri in territorio, contestando 42 sanzioni amministrative (24 nel 2022) e 9 verbali di allontanamento (1 nel 2022).