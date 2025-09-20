Boom di furti sulla linea 11: "Turisti ’prede’ preferite. Danno anche per gli hotel"

di Lorenzo MuccioliNon è ancora chiusa la stagione estiva e a Rivazzurra si torna a parlare della solita, vecchia storia: ladri che approfittano della folla e dei turisti stipati sulla linea 11, il bus che attraversa la riviera per portare vacanzieri e residenti in centro città. A denunciare l’ennesimo episodio è Patrizia Balducci, titolare dell’hotel San Francisco, esasperata da una situazione che si ripete ogni anno. "Ancora per l’ennesima volta i miei clienti vengono derubati sulla linea dell’11!" racconta senza nascondere rabbia e frustrazione. "Li ho accompagnati dai carabinieri per sporgere denuncia ma purtroppo mi hanno detto che non c’è molto che si possa fare! Ma è mai possibile che non ci sia niente che possa funzionare in Italia?".

L’ultimo episodio ha coinvolto una coppia di turisti tedeschi: portafoglio sfilato con dentro 200 euro e i documenti. "Io li ho portati personalmente a fare denuncia – tempo tolto al mio lavoro – e mi ritrovo ogni anno nella stessa situazione, a inizio e fine stagione. È una pratica sistematica, sempre uguale. A giugno era già capitato a un’altra coppia: stesso copione, stessa tratta, stesso danno". Il problema, spiega l’albergatrice, è anche legato ai nuovi sistemi di obliterazione dei biglietti con QR code. "Prima infilavi il biglietto e in un secondo era fatto. Adesso col raggio verde che si sposta perdi anche dieci minuti per riuscire a convalidare, intanto hai una mano occupata e il ladro ti sfila il portafoglio. Questo non è certo un deterrente, anzi". Una situazione che, secondo la Balducci, peggiora perché "gli autisti lo sanno, ma hanno paura di ritorsioni. Non andiamo da nessuna parte, così". Da qui l’appello: "Sarebbe auspicabile un coordinamento tra carabinieri, polizia, PolFer, questura e tutte le altre forze dell’ordine operanti in città. L’unione, come ci hanno sempre insegnato, fa la forza. Non si può continuare a far finta di niente mentre i turisti vengono derubati a decine. Basterebbero telecamere, più vigilanza, o un limite alle persone che salgono, ma così la città ci rimette. E questa pubblicità negativa gira per tutta l’Europa".

Da anni, quella dei borseggi a bordo dei bus - in particolare la linea 11 - è una piaga con cui residenti e turisti sono costretti a fare i conti. I borseggiatori approfittano del caos, del sovraffollamento e dei momenti di distrazione tra i passeggeri — spesso turisti o persone anziane — per sottrarre portafogli e oggetti di valore. Di recente, un caso particolarmente eclatante ha coinvolto un carabiniere in pensione, derubato da una banda di borseggiatori composta da quattro persone, ma grazie all’intervento di un agente fuori servizio — osservatore attento, Mauro Vagnini — sovrintendente della polizia penitenziaria di Rimini - gli autori sono stati fermati e la refurtiva recuperata. I cittadini chiedono maggiori controlli a bordo, più presenza delle forze dell’ordine alle fermate, e una maggiore sensibilizzazione sul fenomeno. E anche albergatori e bagnini, preoccupati per il danno di immagine, hanno più volte in passato rivolto degli appelli sul tema su cui la Balducci è tornata a mettere l’accento a fronte di un’altra estate di colpi ai turisti.