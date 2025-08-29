Boom di giovani con la laurea. Secondo posto in regione

Un incremento del 9 per cento in sette anni. E’ questo il dato che racconta la crescita della popolazione laureata a Rimini tra i 25 e i 39 anni. Secondo un’analisi di Openpolis, la percentuale di giovani riminesi con un titolo di studio terziario è passata dal 26 per cento del 2018 a quasi il 36 per cento nel 2024, collocando la città al secondo posto in Emilia Romagna per incremento, con un più 18 per cento, dietro solo a Ravenna. Per incidenza complessiva di laureati, Rimini è invece quarta in regione, vicinissima a Modena e subito dopo Bologna e Ravenna.

Un dato significativo, soprattutto se inserito nel contesto nazionale: l’Italia resta tra i Paesi europei con la minore percentuale di giovani laureati (31 per cento), lontana dalla media Ue del 44 per cento. Ancora forti le disuguaglianze: tra i figli di genitori senza diploma, solo il 12 per cento arriva alla laurea. "Il posizionamento di Rimini al secondo posto regionale per incremento di giovani laureati è il risultato di una strategia sinergica mirata di sviluppo del territorio che ha saputo attrarre e trattenere talenti qualificati – hanno detto il sindaco Sadegholvaad e la vicesindaca Bellini –. La crescita dei giovani laureati rappresenta un investimento strategico per il futuro della nostra città. Non solo arricchiscono il tessuto sociale di Rimini, ma contribuiscono concretamente all’innovazione. Non è un caso che in provincia di Rimini siano cresciuti sensibilmente gli investimenti imprenditoriali nei settori della ricerca e dell’innovazione".

f.t.