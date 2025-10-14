Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

Giuseppe Tassi
Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’
Rimini
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto sul lavoroModelli iconici PaciottiFunerale Cesare PaciottiCimice asiaticaMare AdriaticoMigliori vini classifica 2026
Acquista il giornale
CronacaBoom di matrimoni con ‘vista mare’
14 ott 2025
Aldo Di Tommaso
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Boom di matrimoni con ‘vista mare’

Boom di matrimoni con ‘vista mare’

Raddoppiate in un anno le cerimonie per i riti civili al Blu Suite. La titolare Katia Foschi: "Il picco nei mesi di maggio e giugno"

Una delle cerimonie celebrate al Blu Suite

Una delle cerimonie celebrate al Blu Suite

Per approfondire:

"Quest’anno abbiamo avuto 34 matrimoni: di questi, 31 con celebrazione ufficiale qui in hotel e tre con sola festa. Nel 2024 erano stati 16: abbiamo praticamente raddoppiato". A parlare è Katia Foschi, titolare del Blu Suite hotel di Igea Marina, che racconta un anno da record per la struttura e per la città. "In tanti vengono dall’Emilia, Lombardia e Marche. Alcuni scelgono di soggiornare da noi, altri in alberghi vicini. È un bel segnale, perché si crea movimento su tutto il territorio".

Il Blu Suite è diventato ‘casa comunale’ nel 2023, autorizzato a celebrare riti civili sulla spiaggia o negli spazi vista mare. "Abbiamo partecipato al bando comunale tre anni fa e oggi possiamo unire ufficialmente le coppie con il mare come testimone. Per noi è un’emozione ogni volta". Le storie che passano di qui raccontano anche un cambiamento sociale. "Le nozze civili riguardano per lo più persone di mezza età, mentre le unioni civili — tre nel 2025 e già quattro in calendario per l’anno prossimo — sono tutte under 30. Siamo felici di questa fiducia. Includere tutti è importante: vogliamo che chiunque si senta accolto".

Ogni matrimonio è un piccolo ecosistema. "In media ospitiamo 60-70 invitati, ma ci sono stati anche ricevimenti da 20 e da oltre 120 persone. Tra staff, fotografi, parrucchieri, musicisti e fioristi, il movimento che si genera è enorme". Lo staff del Blu Suite conta 40 persone e lavora a pieno ritmo da aprile fino a ottobre, con il picco tra maggio e giugno. "Luglio e agosto li dedichiamo più alle vacanze tradizionali, ma grazie ai matrimoni riusciamo a destagionalizzare. Il wedding ci permette di far vivere Bellaria anche fuori stagione".

Una crescita che trova pieno sostegno anche dall’amministrazione comunale. "Continuare a lavorare sul wedding — spiega l’assessora al turismo Milena Casali — significa arricchire la nostra proposta e rendere Bellaria Igea Marina un posto del cuore del mare, legato alla cerimonia e ai sentimenti".

Il Blu Suite è oggi il motore di questo progetto. "Abbiamo ospitato per il secondo anno consecutivo la Rimini Sposi Expo, diretta da Lorenzo Bertero. È un evento che fa rete, che porta operatori e coppie a conoscerci da vicino e che valorizza tutta la Riviera". E non solo matrimoni. "Nel 2025 abbiamo accolto dieci congressi: eventi di due o tre giorni che generano presenze e visibilità". Dalle cerimonie sulla sabbia alle fiere dedicate al wedding, passando per i congressi e gli eventi d’impresa, il Blu Suite hotel è diventato un laboratorio di idee e di energia. "Ogni ‘sì’ che pronunciamo qui — conclude Foschi — è anche un ‘sì’ al territorio, alla Romagna e a una città che sa crescere con amore".

Aldo Di Tommaso

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TurismoMatrimonio