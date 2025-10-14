Boom di matrimoni con ‘vista mare’

"Quest’anno abbiamo avuto 34 matrimoni: di questi, 31 con celebrazione ufficiale qui in hotel e tre con sola festa. Nel 2024 erano stati 16: abbiamo praticamente raddoppiato". A parlare è Katia Foschi, titolare del Blu Suite hotel di Igea Marina, che racconta un anno da record per la struttura e per la città. "In tanti vengono dall’Emilia, Lombardia e Marche. Alcuni scelgono di soggiornare da noi, altri in alberghi vicini. È un bel segnale, perché si crea movimento su tutto il territorio".

Il Blu Suite è diventato ‘casa comunale’ nel 2023, autorizzato a celebrare riti civili sulla spiaggia o negli spazi vista mare. "Abbiamo partecipato al bando comunale tre anni fa e oggi possiamo unire ufficialmente le coppie con il mare come testimone. Per noi è un’emozione ogni volta". Le storie che passano di qui raccontano anche un cambiamento sociale. "Le nozze civili riguardano per lo più persone di mezza età, mentre le unioni civili — tre nel 2025 e già quattro in calendario per l’anno prossimo — sono tutte under 30. Siamo felici di questa fiducia. Includere tutti è importante: vogliamo che chiunque si senta accolto".

Ogni matrimonio è un piccolo ecosistema. "In media ospitiamo 60-70 invitati, ma ci sono stati anche ricevimenti da 20 e da oltre 120 persone. Tra staff, fotografi, parrucchieri, musicisti e fioristi, il movimento che si genera è enorme". Lo staff del Blu Suite conta 40 persone e lavora a pieno ritmo da aprile fino a ottobre, con il picco tra maggio e giugno. "Luglio e agosto li dedichiamo più alle vacanze tradizionali, ma grazie ai matrimoni riusciamo a destagionalizzare. Il wedding ci permette di far vivere Bellaria anche fuori stagione".

Una crescita che trova pieno sostegno anche dall’amministrazione comunale. "Continuare a lavorare sul wedding — spiega l’assessora al turismo Milena Casali — significa arricchire la nostra proposta e rendere Bellaria Igea Marina un posto del cuore del mare, legato alla cerimonia e ai sentimenti".

Il Blu Suite è oggi il motore di questo progetto. "Abbiamo ospitato per il secondo anno consecutivo la Rimini Sposi Expo, diretta da Lorenzo Bertero. È un evento che fa rete, che porta operatori e coppie a conoscerci da vicino e che valorizza tutta la Riviera". E non solo matrimoni. "Nel 2025 abbiamo accolto dieci congressi: eventi di due o tre giorni che generano presenze e visibilità". Dalle cerimonie sulla sabbia alle fiere dedicate al wedding, passando per i congressi e gli eventi d’impresa, il Blu Suite hotel è diventato un laboratorio di idee e di energia. "Ogni ‘sì’ che pronunciamo qui — conclude Foschi — è anche un ‘sì’ al territorio, alla Romagna e a una città che sa crescere con amore".

