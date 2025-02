Boom di multe ai cacciatori irregolari

Cacciatori di cinghiali (e non solo) nel mirino dei carabinieri forestali. In provincia di Rimini e nel resto della Regione, si sono intensificati i controlli sulle ’doppiette’. Il bilancio è di oltre 4mila euro di sanzioni, derivanti da numerosi illeciti riscontrati durante i controlli. Particolare attenzione è stata rivolta alle zone umide del territorio, dove proliferano anatre e altre specie. In queste aree, infatti, è vietato l’uso di richiami elettroacustici, un metodo di caccia non consentito, così come l’utilizzo di reti da uccellagione per la cattura massiva di avifauna migratoria.

I controlli hanno coinvolto anche l’alto Appennino, dove le forze dell’ordine hanno monitorato gli appostamenti fissi e verificato le attività venatorie in forma vagante, riscontrando illeciti e sanzionando chi non rispettava le normative. In particolare, è stata verificata la regolarità delle battute di caccia collettive al cinghiale, una pratica che prevede l’uso di cani, come la "braccata" e la "girata". Nel corso dell’attività venatoria, sono stati rilevati anche casi di mancato rispetto delle distanze da abitazioni, immobili e fabbricati, con sanzioni per chi non ha osservato le distanze di sicurezza previste dalla legge.