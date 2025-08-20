Boom di presenze alla Fortezza: 37mila da gennaio: "Sempre più turisti fanno le vacanze a San Leo"

San Leo con la sua Fortezza festeggia l’aumento di turisti e lo fa ’coccolando’ la sua nuova mascotte, un gatto nero amato dai visitatori grandi e piccini. "Dopo aver aperto nel 2021 l’ecomuseo digitale nel castello – spiega il sindaco Leonardo Bindi – abbiamo lanciato un personaggio che piace tantissimo a bambini e adulti e così l’abbiamo trasformato nella nostra mascotte. È un gattino nero che racconta la storia del borgo e i suoi protagonisti, da Dante a San Francesco fino a Cagliostro. Quest’anno lo abbiamo reso reale trasformandolo in un peluche da portare a casa".

Una nuova operazione di marketing, abbinata a molte altre (tra cui le collaborazioni con blogger e tv), che ha contribuito all’aumento dei visitatori: 10% in più di presenze rispetto al 2024. Da gennaio a fine luglio le persone che hanno visitato la Fortezza sono state oltre 37mila. "A San Leo non arrivano solo escursionisti, non c’è più solo il turismo mordi e fuggi di chi passa qui qualche ora e poi torna in Riviera, come accadeva fino ad alcuni anni fa. Ora i turisti si fermano a San Leo per più giorni e le nostre strutture ricettive lo testimoniano: registrano ogni settimana soldout. Chi viene a San Leo vuol vivere esperienze e così abbiamo ampliato la nostra offerta".

Il paese è diventato meta sempre più ambita per programmi e serie tv, eventi, matrimoni. "Il merito va ai nostri operatori – conclude il sindaco – che collaborano con l’amministrazione e i nostri uffici dedicati al turismo e al marketing".

Rita Celli