"Boom di presenze con l’autodromo Ora la nuova strada per il circuito"

"Un collegamento diretto tra gli hotel della zona mare e il circuito attraverso un nuovo asse viario. Sarebbe strategico e consentirebbe di beneficiare ancor più di quanto porta sul territorio il Misano world circuit". A chiederlo è il presidente dell’Associazione albergatori, Massimo Leardini, al termine di un fine settimana che con la Superbike ha visto decine di migliaia di presenze negli alberghi. In circuito sono state più di 70mila, meglio del 2019, anno pre pandemico.

"È stato un buon weekend. In questo inizio di stagione, nel mese di maggio, è andata bene sul fronte turistico per le presenze che sono arrivate grazie allo sport, dagli eventi del pattinaggio a quelli organizzati in circuito. Con il circuito abbiamo visto anche stranieri e la cosa è positiva. Visto cosa è accaduto in Romagna e le conseguenze in ambito turistico soprattutto per i mercati esteri, possiamo dire di avere retto. È comunque un peccato perché avremmo potuto fare molto meglio. Ancora oggi molti non sanno che la riviera è pienamente operativa. Dal punto di vista comunicativo bisogna fare di più".

Intanto l’ultimo mese ha visto il circuito garantire visibilità e presenze. Solo per la Superbike erano presenti 175 operatori dell’informazione accreditati provenienti da 17 Paesi. Poi ci sono le migliaia di presenze in circuito. Alle 70mila della Superbike vanno sommate le 37mila in occasione del Misano Grand Prix Truck, e i 15mila dell’Aprilia All Stars. "Da pochi giorni è stato inaugurato il nuovo lungomare – riprende Leardini –. Il tratto è molto importante perché collega finalmente Misano Mare a Portoverde. Ora manca la viabilità che dalla zona mare porti alla rotonda sulla statale e al circuito in modo diretto, passando a fianco dell’ex Oliviero. Avremmo il circuito collegato direttamente con tutta la fascia di alberghi al mare, una cosa che la maggior parte delle struttura sportive simili non può avere".

Andrea Oliva