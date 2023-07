Boom di presenze, consumi in calo "Il lento ritorno degli stranieri"

Anche il rosa può stingere. Iniziando dalle bandierine di Marina Centro a Rimini issate per la Notte Rosa. Poi ci sono la congiuntura economica e gli strascichi dell’alluvione di maggio. Facendo un giro nei siti di prenotazioni alberghiere, ieri mattina, erano ancora disponibili delle camere. Pernottamento e prima colazione venduti a 50 euro. "La richiesta è un po’ in calo ma c’è. Anche a causa delle tariffe che sono leggermente aumentate il turista cerca il last minute. La Notte Rosa dovrebbe avere meno restrizioni, venerdì la musica era molto bassa. Questo succede da anni", dicono alcuni albergatori. Gli eventi attirano, soprattutto quelli grandi come il Tim Summer Hits, e le strutture nelle vicinanze sono sold-out. "Le camere per il sabato sera (costo circa 80 euro) le abbiamo riempite da alcuni giorni. Le prenotazioni sono più corte, meno giorni. L’alluvione ha sicuramente inciso ma come evento la Notte Rosa non richiama più come i primi anni, anche gli addobbi sono pochi", dice Elena Pappano dell’hotel Capri. I ristoratori sono convinti che questo "sarà il primo vero fine settimana di lavoro dopo il meteo incerto. Prevediamo di riempire i tavoli, ma la situazione è un po’ sotto tono perchè manca la gente".

C’è chi raggiunge la Notte Rosa per festeggiare l’addio al celibato direttamente da Enna, in Sicilia. Davide Vetri si sposerà ad agosto: "Non eravamo mai stati a Rimini. Siamo venuti qua perché un nostro amico ci lavora. Città ed eventi molto belli, tutto molto vivo. I prezzi sono un po’ alti, per cenare servono almeno 50 euro". Silvia Murgia e Massimiliano Drammes sono tornati dopo alcuni anni: "Questa è la quarta volta. Abbiamo trovato facilmente un hotel a un prezzo ottimo (90 euro). Stasera (ieri per chi legge) raggiungeremo le nostre figlie a Riccione per cena e poi torneremo ad Asti". Leggermente diversa la situazione negli stabilimenti balneari dove molti sono turisti pendolari e gli stranieri si fanno attendere. "Le presenze sono in aumento in questo fine settimana. In spiaggia i turisti vengono, anche solo per il weekend. Durante la settimana non siamo ancora proprio pieni", spiega Massimiliano Spada di Sirena Beach - spiaggia 23.

Francesco Pierucci