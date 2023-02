Boom di richieste agli uffici Iat: 50mila in un anno

Boom di richieste per gli Iat di Rimini. Il 2022 è stato un anno di ripartenza per la filiera turistica e lo dimostrano anche i numeri dei turisti che si sono rivolti agli uffici di informazione e accoglienza turistica di Rimini, a partire dai tre uffici annuali, senza dimenticare gli uffici stagionali e l’ufficio in fiera aperto durante le più importanti manifestazioni. Sono infatti oltre 50.000 (+148% rispetto all’anno precedente) i visitatori che durante tutto il 2022 si sono rivolti agli operatori di VisitRimini per chiedere informazioni su cosa fare a Rimini, per prenotare hotel, esperienze, ingressi ai musei e ai parchi tematici, suggerimenti per luoghi da visitare e itinerari nell’entroterra. L’ufficio più frequentato è stato quello all’interno della stazione. Visite in crescita pure per il Visitor center in corso d’Augusto da dove, ogni weekend, prendono il via i tour guidati alla scoperta della città.