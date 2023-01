"Boom di richieste sul web anche per cosmetici e farmaci"

Subito dopo la laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche, si è dedicato allo sviluppo del commercio elettronico: dall’intuizione di Umberto Gasparini è nato vivafarmacia.it, e-commerce di RiminiFarmacie (farmacia Gotti, Antica farmacia al Lido e ProFood). "Dopo un anno di rodaggio – racconta Gasparini – si è unita a me la collega Chiara Buffadini e nel 2019 c’è stato l’intervento di The Space (agenzia sammarinese che si occupa proprio dello sviluppo dell’e-commerce, ndr). A quel punto è cominciata la crescita, +200% rispetto all’anno precedente".

Quale è l’andamento attuale?

"L’incremento nel 2022 rispetto al 2021 è stato del 30%. La crescita è continua, cerchiamo di aumentare il fatturato tenendo conto della marginalità".

Ma come le è venuta l’idea?

"Dai tempi dell’università guardavo con interesse al mondo dell’online, gli e-commerce nel settore farmaceutico erano pochi. ‘Proviamoci’, mi sono detto".

Dunque, anche per i farmaci c’è un boom di vendite via internet?

"Parliamo dei farmaci da banco. I clienti cercano soprattutto cosmetici, integratori, prodotti per l’alimentazione. Poi magari comprano anche un farmaco".

Come ci si differenzia dai competitor?

"Il nostro punto di forza è il contatto con il cliente. Rispondiamo alle domande e siamo sempre a disposizione in modo che questo contatto, tipico del negozio fisico, non si perda online".

Programmi per il futuro?

"Puntiamo a creare una startup innovativa anche per intercettare i bandi europei e provare a ottenere nuova liquidità per progetti di sviluppo".

g. c.